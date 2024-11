Netflix annonce une nouvelle série de samouraï

Une rencontre entre l'univers de Shogun et le phénomène Squid Game.

Tl;dr Netflix prévoit un nouveau succès étranger pour 2025.

La série « Last Samurai Standing » est décrite ainsi : « Shogun » rencontre « Squid Game ».

Basé sur le manga « Ikusagami », le spectacle met en scène 292 guerriers se battant pour 100 milliards de yens.

Netflix mise sur un nouveau succès international

Netflix, le géant du streaming, semble miser sur un nouveau succès étranger pour 2025. Lors de son International Showcase cette semaine, Netflix a dévoilé une multitude de films et séries non anglophones à venir. Parmi eux, certains sont des retours attendus comme la saison 3 d’« Alice in Borderland« , tandis que d’autres, comme « Senna », seront disponibles plus tard ce mois-ci. Cependant, une série en particulier a été décrite comme « ‘Shogun’ rencontre ‘Squid Game’« .

« Last Samurai Standing », un nouveau drama d’action japonais

C’est ainsi que Kaata Sakamoto, vice-présidente de Netflix en charge du contenu japonais, décrit « Last Samurai Standing », un nouveau drama d’action en langue japonaise prévu pour 2025. La série est basé sur le manga japonais du même nom (connu sous le nom de « Ikusagami ») et se déroule pendant la période Meiji, qui a suivi le véritable shogunat Tokugawa, dont les origines ont été romancées dans la saison 1 de « Shogun« .

Détails et intrigues de « Last Samurai Standing »

Les détails sur « Last Samurai Standing » sont encore maigres, mais nous savons de quoi parle la série et qui sera la star principale. Comme mentionné plus haut, cette série est en japonais et basée sur le manga « Ikusagami ». Elle se déroule pendant la période Meiji du XIXe siècle au Japon, lorsque le pouvoir des samouraïs a commencé à décliner. L’intrigue se déroule principalement au temple Tenryuji à Kyoto, où, la nuit, 292 guerriers se battent pour 100 milliards de yens.

Parmi les concurrents se trouve Shujiro Saga, interprété par Junichi Okada. Le but de Shujiro est de gagner l’argent pour sauver sa femme et son enfant malades. Il n’est pas difficile d’imaginer à quel point la description « ‘Shogun’ rencontre ‘Squid Game’ » est pertinente.

Mais bien qu’Okada soit la star – ainsi que le chorégraphe des scènes d’action – il n’est pas le seul acteur de ce spectacle. En fait, le spectacle compte près de 300 acteurs, tous avec leurs propres costumes, ce qui signifie que nous pourrions effectivement voir tous les 292 combattants avant d’arriver au dernier samouraï debout.