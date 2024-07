La nouvelle série Blade Runner promet de résoudre le plus grand problème des deux premiers films

En simplifiant la complexité narrative et en clarifiant les ambiguïtés métaphysiques de la franchise Blade Runner, la série télévisée Blade Runner 2099 devrait faciliter la compréhension de l'histoire.

Tl;dr Blade Runner et sa suite ont eu du mal à séduire le public.

Le projet à venir, Blade Runner 2099, pourrait résoudre ces problèmes.

La télévision offre un format plus flexible pour l’expérimentation.

Blade Runner 2099 se déroulera 50 ans après Blade Runner 2049.

Le parcours tumultueux de Blade Runner

Malgré des débuts difficiles, avec une réception mitigée par le public et les critiques, Blade Runner s’est imposé au fil du temps comme l’un des films de science-fiction les plus influents et appréciés de tous les temps. Sa suite, sortie en 2017 et réalisée par Denis Villeneuve, n’a pas réussi non plus à engendrer de retours significatifs au box-office.

Le rôle des studios dans la création cinématographique

Les studios de cinéma jouent un rôle crucial dans la production des films, leur financement est souvent primordial. Cependant, leur ingérence peut parfois entraver la vision créative du réalisateur, et conduire à des modifications superficielles qui altèrent l’histoire originale. Cela est souvent dû à leur préoccupation majeure pour les perspectives de recettes au box-office.

La télévision, un format idéal pour Blade Runner

Contrairement au cinéma, la télévision n’est pas soumise à la pression du box-office. Le succès des programmes télévisés est évalué selon des critères complètement différents, ce qui rend ce format plus flexible et propice à l’expérimentation. La télévision permet de créer des histoires expansives qui s’étendent sur plusieurs épisodes, offrant ainsi un espace pour développer des univers détaillés comme celui de Blade Runner.

Que peut-on attendre de Blade Runner 2099 ?

Blade Runner 2099, qui se déroule 50 ans après Blade Runner 2049, peut prendre n’importe quelle direction. Aucun des acteurs de Blade Runner 2049 n’a été confirmé pour ce nouveau volet, mais la présence de certains personnages dans le futur n’est pas à exclure. Le mouvement de libération des réplicants, amorcé dans Blade Runner 2049, pourrait également jouer un rôle clé.