La nouvelle saison de Fortnite ajoute une toute nouvelle map

Le Chapitre 4 de Fortnite est ouvert, avec une première saison pleine de nouveautés.

Après une fin explosive dans le chapitre 3 du jeu battle royale, la nouvelle saison de Fortnite est arrivée. Le Chapitre 4 propose une toute nouvelle île sur laquelle s’affronter. Celle-ci offre tout un tas de points d’intérêt du style fantasy, notamment un château baptisé La Citadelle gouverné par l’Intemporel. Il y a aussi Anvil Square, une petite ville médiévale au cœur de la forêt. Sur une autre partie, les joueurs pourront trouver une ferme abandonnée, les Frenzy Fields.

Le Chapitre 4 introduit aussi quelques nouveautés dans le gameplay, et s’il devait y avoir un thème à cette saison, ce serait la mobilité. La moto Trail Thrasher vous permet de réaliser des figures et de tirer avec vos armes en mouvement. Vous pouvez aussi sauter par-dessus les obstacles en sprintant dessus. De plus, dans les zones où il y a de la neige, vous pouvez utiliser une pioche pour créer une boule de neige, vous cacher dedans et prendre vos ennemis par surprise.

L’ajout le plus intéressant est probablement la fonctionnalité des renforts de réalité. À intervalles réguliers durant une partie, vous pourrez choisir entre deux buffs aléatoires que vous garderez jusqu’à ce que vous mourriez ou remportiez la partie. Doigts légers, l’un des 22 renforts de réalité disponibles au départ de cette saison, permet de recharger plus rapidement les armes qui utilisent des balles légères. De nouvelles armes font d’ailleurs leur apparition, comme le marteau à onde de choc que vous pouvez aussi utiliser pour vous propulser vous ou vos alliés vers les ennemis ou envoyés valser ces derniers.

D’un point de vue plus technique, Epic a passé Fortnite sur la dernière version en date de l’Unreal Engine. Sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les joueurs peuvent avoir les reflets en ray-tracing sur les surfaces brillantes et l’eau.

Qui dit nouvelle saison dit aussi nouveau passe de combat à acheter et compléter. Celui-ci inclut Doom Slayer, le personnage principal de Doom (2016) et Doom Eternal, ainsi que Geralt de Riv de la saga The Witcher. Un skin L’Incroyable Hulk arrivera aussi “bientôt” dans la boutique. La Saison 1 du Chapitre 4 est disponible dès à présent.