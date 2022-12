Le dernier trailer de The Witcher: Blood Origin fait apparaître un certain barde

Une nouvelle bande-annonce pour The Witcher : Blood Origin. L'occasion d'apercevoir d'autres personnages, et Jaskier.

Netflix continue de surfer sur les licences les plus populaires, peu importe leur provenance. The Witcher est clairement l’une d’entre elles, avec des livres écoulés à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde, des joueurs fans par millions, eux aussi, et des spectateurs qui ont répondu présents pour les deux premières saisons de la série TV sur la plateforme du géant.

Une nouvelle bande-annonce pour The Witcher : Blood Origin

Le dernier spin-off en date de la licence The Witcher arrivera le 25 décembre sur Netflix. Mais aujourd’hui, l’entreprise partage un nouveau trailer pour The Witcher : Blood Origin. Un petit clip d’environ deux minutes qui en dévoile davantage du teaser publié le mois dernier. Après la plupart des contenus promotionnels de Blood Origin centrés sur le personnage de Michelle Yeoh, Scian, cette bande-annonce met en lumière d’autres stars, notamment Sophia Brown et Laurence O’Fuarain. Et vous ne serez probablement pas surpris de découvrir qu’ils sont tous badass, chacun à leur manière.

L’occasion d’apercevoir d’autres personnages, et Jaskier

Quelque 1 200 ans avant l’histoire de Geralt et Ciri, Blood Origin promet de donner aux fans de nouvelles informations concernant la création du premier sorceleur. Prenez bien le temps de regarder ce trailer jusqu’à la dernière seconde pour découvrir Jaskier (Joey Batey). Il semble que le poète préféré des fans travaillera avec Minnie Driver pour immortaliser les exploits de la bande d’elfes de Scian. Lorsque Minnie Driver avait annoncé rejoindre la franchise The Witcher en septembre, elle déclarait que son personnage jouerait un rôle essentiel “pour connecter la passé de Blood Origin avec le futur de The Witcher“.

Blood Origin arrive dans une période plutôt mouvementée et incertaine pour la série TV The Witcher. L’entreprise a récemment annoncé que Henry Cavill ne reprendra pas son rôle de Geralt de Riv après la troisième saison. C’est Liam Hemsworth qui endossera le costume.