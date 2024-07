La nouvelle manette Astro Bot PS5 est un vrai petit bijou !

Jetez juste un regard sur le pavé tactile.

TL;DR Sony prépare un jeu d’aventure style Mario pour la PS5.

La sortie sera accompagnée d’une manette DualSense spéciale à l’effigie d’Astro Bot.

Ce jeu d’aventure en 3D exploite plusieurs fonctionnalités de la manette.

Un Mario à la sauce Sony

Sony emboîte le pas de Nintendo. Il prépare un jeu d’aventure à la manière de Mario, mais avec une touche spécifique à Sony. Le jeu est basé sur le personnage mignon, Astro Bot, de l’entreprise. Prévu pour le 6 septembre, le titre semble être une expérience absolument divertissante.

Une manette célébrant Astro Bot

Pour célébrer cette sortie prévue en septembre, Sony a également annoncé la sortie d’une manette DualSense spéciale, le même jour que le jeu. Arborant un style à la fois mignon et robotique, cette édition limitée de la manette DualSense sans fil est un véritable hommage à Astro Bot. « Un véritable travail d’art », c’est ainsi que Sony décrit cette manette. Avec les yeux robotiques sur le touchpad et les accents bleus d’Astro Bot sur les boutons et poignées, cette manette est un régal pour les yeux.

Des fonctionnalités innovantes pour plus d’immersion

Sony n’a pas simplement intégré Astro Bot dans le design de sa manette, le titan japonais de l’électronique a aussi décrit comment son « prochain jeu de plateforme 3D exploite de nombreuses fonctionnalités de la manette DualSense« . Par exemple, en jouant avec la réponse des déclencheurs adaptatifs pour optimiser l’usage des nouveaux pouvoirs du protagoniste. Sony promet même que les joueurs pourront « ressentir les vibrations du propulseur » lorsqu’ils utilisent un jetpack dans le jeu.

Un traitement spécial pour chaque pouvoir

Chaque nouveau pouvoir dans le jeu a reçu un traitement spécial. Le Dual Speeder, qui « transforme littéralement la manette en un vaisseau spatial contrôlé par le mouvement », ne fait pas exception à la règle. Ces nouvelles fonctionnalités sont pour toutes les manettes DualSense, et pas seulement pour celle qui ressemble à un robot.

Avec Astro Bot, Mario devra rester sur ses gardes. Le futur de l’aventure plateforme pourrait bien passer par la PS5.