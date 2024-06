Tout savoir sur Astro Bot de Team Asobi

Team Asobi va continuer d'offrir une expérience de jeu immersive et innovante sur PS5 avec Astro Bot, la mascotte de Sony Interactive Entertainment qui a su conquérir le cœur des joueurs grâce à son charme et son ingéniosité.

Tl;dr Astro Bot est un jeu de plateforme développé par Team Asobi.

Astro Bot sera exclusivement disponible sur PS5 à partir du 6 septembre 2024.

Astro Bot proposera plus de 80 niveaux répartis dans six galaxies.

Plusieurs personnages des franchises PlayStation feront une apparition dans Astro Bot.

Astro Bot : une aventure épique en perspective

Développé par Team Asobi, le petit robot mécanique adoré des fans, Astro Bot, revient en tant que protagoniste d’un jeu de plateforme à part entière. Présenté à l’origine comme une démo technique pour la PS5, Astro’s Playroom a connu un succès retentissant, poussant le studio japonais à développer un jeu complet.

Here it is! Charge into a brand-new, supersized adventure with ASTRO on September 6, 2024.https://t.co/g9sv1kvI78 — Team ASOBI (@TeamAsobi) May 30, 2024

Une sortie exclusive pour la PS5

Astro Bot sera exclusivement disponible sur PS5 à partir du 6 septembre 2024. Les précommandes ouvriront leurs portes le 7 juin 2024.

Un gameplay riche et diversifié

Astro Bot proposera plus de 80 niveaux répartis dans six galaxies. Chaque monde proposera des biomes uniques, allant des forêts aux plages, des déserts et plus encore, chacun avec des ennemis et des boss à combattre. En plus des mécaniques de jeu de Astro’s Playroom, Astro Bot introduira 15 nouvelles compétences, ajoutant ainsi de la diversité au gameplay.

Caméos et références

Comme dans Astro’s Playroom, Astro Bot sera rempli de caméos et de références à d’autres jeux PlayStation. Bien que leur rôle exact dans l’histoire et le jeu reste à déterminer, leur présence contribue déjà à créer une ambiance humoristique.