La nouvelle collection Quartz de Razer

Suite aux annonces de la RazerCon 2022, la marque aux trois serpents a dévoilé de nouveaux périphériques de couleur rose. La collection Quartz fait beaucoup moins sobre que le classique noir, mais elle fait son petit effet tout de même. Pour rappel, sur la collection Quartz 2022, on va retrouver :

Le clavier Huntsman V2 TKL (en QWERTY uniquement à 189,99€)

Le casque filaire BlackShark V2 X (69,99€)

Le casque Barracuda (189,99€)

La souris gaming Orochi V2 (69,99€)

Le tapis de souris Strider Hybrid en format large (39,99€)

Pour revenir en détails sur les produits, le clavier Huntsman V2 est au format TKL, c’est-à-dire qu’il fait l’impasse sur le pavé numérique. Il est vrai que ce n’est pas forcément utile pour un gamer et cela permet d’avoir une plus petite distance entre la souris et le clavier (c’est important pour certains). Les switchs optiques proviennent de Razer et sont linear. Afin de réduire le bruit des touches, de la mousse a même été intégrée dans le clavier et les touches sont en double injection PBT pour améliorer leur durée de vie. Pilotable via Synapse, le clavier est RGB bien évidemment ! Petit plus agréable, on va retrouver un repose-poignet dans le package.

Le BlackShark V2 X est un casque typé “eSport” avec une bonne isolation passive. On va retrouver sur le côté un potentiomètre pour gérer le volume sonore, mais également un bouton pour couper le micro. On reste sur du filaire 3,5mm avec une rallonge qui offrent 2 sorties (micro et audio). Le casque ne propose pas de RGB ni de synchronisation avec Synapse, il est vraiment fait pour être accessible pour tout le monde en plug-and-play.

Le casque Barracuda lui est plus un produit “lifestyle”. Il ne fait pas du tout gaming et il s’utilise en Bluetooth ou via son dongle en 2,4 GHz. Il intègre de l’ANC pour une utilisation en extérieur mais également une molette de contrôle du volume ainsi qu’un bouton pour couper le micro, rien de tactile ! En terme d’autonomie, on est aux alentours des 40h et au besoin on pourra utiliser le câble jack fourni avec pour le connecter au PC.

La souris Orochi V2 est très petite et ne conviendra pas à toutes les mains. Elle se connecte en Bluetooth ou en 2,4 GHz avec le dongle fourni. Pas de RGB non plus, mais la gestion sur Synapse va nous permettre de régler les 2 boutons sur le côté gauche ou celui juste en dessous de la molette. Afin de diminuer son poids, on pourra choisir d’utiliser une pile AAA ou AA et malheureusement pas de filaire possible… On pourra monter jusqu’à 18000 DPI si jamais !

Sur le tapis de souris Strider Hybrid, on est sur un tapis souple et vraiment très grand ! Il résiste à l’eau et les bords sont cousus pour lui assurer une plus grand longévité. L’arrière en caoutchouc lui permet d’accrocher aux surfaces tandis que le côté souris est texturé et vraiment agréable. Pour les FPS, c’est très pratique en visée car cela évite que la souris ne glisse trop.