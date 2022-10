Retour sur les annonces de la RazerCon 2022

Samedi 15 octobre, Razer organisait sa RazerCon, l'occasion pour la marque aux trois serpents d'annoncer des nouveaux produits.

Razer Edge



La console de Razer est finalement sortie des cartons après une présentation au CES en 2012 (le project Fiona) ! Équipée d’un écran AMOLED de 6,8 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144hz et une résolution de 2400×1080 FHD+, la Razer Edge est propulsée par la toute nouvelle puce Snapdragon G3x Gen 1 et une batterie de 5000 mAh. Elle fera la part belle aux jeux Android mais aussi aux services de streaming Cloud comme Xbox et Nvidia GeForce Now.

Elle ne sera disponible que pour les Etats-Unis et uniquement chez Verizon pour 399,99$, on espère une sortie en France…

Razer Kraken Kitty V2 Pro

Les casques avec oreilles de chat font fureur chez les streamers et Razer l’a bien compris en annonçant ici la possibilité de choisir ses oreilles : chat, ours ou encore lapin. Le tout est bien évidemment Chroma ! Le Razer Kitty V2 Pro est également équipé d’un micro cardioïde Razer HyperClear amovible pour une saisie vocale claire etlimpide, ainsi que des haut-parleurs Razer TriForce Titanium de 50 mm et surround 7.1. Le casque sera disponible en précommande dès le 4ème trimestre 2022, à partir de 209.99€ sur Razer.com.

Blue Screen

Un nouveau produit et déjà disponible (159,99€), le Razer Blue Screen est une toile optimisée pour les incrustations vidéos. On remarque depuis quelques temps déjà que Razer oriente une partie de ses produits vers les streamers pour concurrencer Elgato.

Des nouveaux casques Razer Kaira et écouteurs Razer Hammerhead

La gamme Razer Kaira s’élargit et comprend désormais des casques conçus pour la PlayStation 5. Le nouveau Razer Kaira X (69,99€), un casque filaire, ainsi que les nouveaux Kaira HyperSpeed (159,99€) et Kaira Pro HyperSpeed (239,99€), qui offrent une connexion sans fil en 2,4 GHz qui garantissent une expérience audio sans perte et à faible latence. On retrouve une autonomie de 30 heures. Sur le Kaira Pro HyperSpeed, on aura également la technologie de retour haptique Razer HyperSense.

Les Razer Hammerhead HyperSpeed (179,99€) sont des écouteurs sans fil équipés de la technologie ANC et ils sont Chroma ! Ils ont également une autonomie de 30 heures et on va retrouver un dongle pour les connecter en 2,4 GHz.

Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition

La marque continue ses collaborations avec des écuries automobiles. La chaise gaming de Razer se retrouve donc vêtue de noir et d’orange et pour un prix de 1499€ à partir de décembre…

Nouvelle gamme Quartz (et Mercury)

Dans l’optique de proposer ses périphériques dans de multiples couleurs. Razer lance ses best-sellers en version Quartz. Cette nouvelle gamme Quartz comprend le Barracuda (189,99€), un casque gaming sans fil, ainsi que le clavier Huntsman V2 TKL (uniquement en QWERTY à 189,99€), le casque filaire BlackShark V2 X (69,99€), la souris gaming Orochi V2 (69,99€) et le tapis de souris Strider Hybrid en format large (39,99€).

En Mercury, on va retrouver le Barracuda tandis qu’en blanc, on aura les claviers QWERTY suivants : DeathStalker V2 Pro et la version TKL, la Razer Basilisk V3 Pro est vraiment sympathique dans ce coloris.







Montre Panerai Luminor Quaranta Razer

Lors de la précédente RazerCon, Razer a dévoilé son partenariat avec Panerai, le fabricant de montres de luxe, afin de préserver les océansen lançant un appel aux fans “make time for our ocean”. Inspirée des couleurs signature de Razer, la montre est également fabriquée à partir de matériaux recyclables et cette édition limitée ne comptera que 500 pièces.

Razer Axon, l’application qui donne vie aux fonds d’écran

A la manière d’un WallPaper Engine, Razer vient ici proposer son application Axon pour synchroniser n’importe quel fond d’écran avec son setup RGB Razer pour toujours plus d’immersion.