La nouvelle box Ultra de Roku est 30% plus rapide

Le dernier-né des lecteurs de streaming : Roku Ultra 2024

La firme Roku a dévoilé lors de sa conférence de développeurs la mise à jour de son fameux lecteur de streaming, le Roku Ultra 2024. Cette nouvelle version promet d’importantes améliorations qui faciliteront la vie de ses utilisateurs.

Des performances accrues et une qualité inégalée

L’une des grandes nouveautés de ce modèle est l’amélioration significative de ses performances. Grâce à un nouveau processeur quad-core, le Roku Ultra 2024 promet une navigation et un chargement de contenu 30% plus rapides que son prédécesseur. En outre, il supporte désormais le Wi-Fi 6 et offre la possibilité d’une connexion directe via ethernet. Côté qualité d’image et de son, le lecteur est équipé du Dolby Atmos audio et du Dolby Vision pour une qualité d’image 4K et HDR10+.

Une télécommande repensée pour plus de confort

L’Ultra 2024 est également accompagné d’une mise à jour de sa télécommande, la Voice Remote Pro (2nd edition). Celle-ci offre une meilleure ergonomie avec des boutons rétroéclairés, une charge via USB-C, et un accès direct à un guide TV en direct et à une nouvelle fonctionnalité appelée Quick Launch. Cette dernière permet d’afficher un écran personnalisé des applications et des commandes vocales les plus utilisées par le spectateur.

Roku OS 14 : plus de personnalisation et de contrôle

Roku a également annoncé le déploiement d’une nouvelle version de son système d’exploitation, le Roku OS 14. Elle offrira plus de personnalisation avec l’introduction d’icônes de vote pour donner son avis sur les programmes. Ces retours devraient permettre aux utilisateurs de recevoir de meilleures recommandations. De plus, les contenus pour enfants et la famille seront désormais accessibles depuis l’écran d’accueil et des commandes vocales supplémentaires seront ajoutées. Cette mise à jour sera déployée sur les appareils compatibles aux États-Unis « dans les prochains mois« .