La nouvelle bande-annonce de la saison 2 de Severance vous invite à retourner chez Lumon Industries

Le nouveau trailer de la saison 2 de Severance vous invite à redécouvrir les coulisses de l'industrie Lumon.

Tl;dr La saison 2 de Severance présente de nouvelles énigmes à Lumon Industries.

La série a été un grand succès lors de sa première saison en 2022.

Le concept de Severance concerne une procédure d’altération de la conscience.

Retour dans les bureaux de Lumon Industries

Préparez-vous à retourner au cœur des mystères de Lumon Industries avec la saison 2 de Severance. Lors de l’aperçu prolongé qui a eu lieu au CCXP au Brésil, Apple TV+ a dévoilé une nouvelle bande-annonce samedi, révélant le retour de Mark (Adam Scott), Dylan (Zach Cherry), Helly (Britt Lower) et Irving (John Turturro) aux bureaux de Macrodata Refinement, plus déconcertés que jamais.

L’intrigue se complexifie

Le début de la bande-annonce montre Milchick (Tramell Tillman) et Mark en discussion en dehors du travail, Milchick tentant de convaincre Mark de revenir. De retour au bureau, Mark découvre qu’il et son équipe sont devenus quelque peu célèbres en tant que « visage de la réforme du Severance » pour le monde extérieur. En privé, l’équipe discute de certaines des choses qu’ils ont apprises lors de la dernière saison, notamment le mystère entourant la prétendue mort de la femme de Mark. La bande-annonce est remplie d’images surréalistes provenant de Lumon, notamment une salle remplie d’herbe et de chèvres, une méticuleuse sculpture de pastèque d’Irv, et une image de Mark et Helly en train de s’embrasser.

De nouveaux visages chez Lumon

Pour couronner le tout, la bande-annonce nous donne un aperçu des nouveaux personnages qui rejoindront l’équipe. Cela comprend le nouveau directeur adjoint incarné par Sarah Bock, qui est inexplicablement une enfant. De nouveaux travailleurs interprétés par Alia Shawkat, Stefano Carannante et Bob Balaban font également leur apparition.

Severance a connu un succès massif lors de sa première en 2022, et nombreux sont les fans qui attendent avec impatience cette deuxième saison. La série a été nominée pour 14 Emmy Awards et a été saluée par les fans et les critiques. Elle aborde la saison 2 avec beaucoup d’enthousiasme, qui comptera 10 épisodes au lieu des neuf de la saison précédente.

Severance raconte l’histoire d’une entreprise de biotechnologie appelée Lumon Industries, qui a développé une procédure controversée appelée Severance qui peut séparer les consciences des travailleurs afin qu’ils ne portent aucun souvenir du travail ou d’informations sensibles dans leur vie personnelle. Cela crée deux personnalités distinctes appelées « innies » et « outies ». La série explore qui choisiraient cette vie surréaliste et quelles en seraient les conséquences – surtout lorsque leurs deux « moi » séparés commencent à s’intéresser à la vie de l’autre.