La méthode spécifique de Jim Parsons pour apprendre ses répliques dans The Big Bang Theory

Jim Parsons a développé une méthode très spécifique pour mémoriser ses répliques dans la série à succès The Big Bang Theory.

Tl;dr Jim Parsons, connu pour son rôle de Sheldon Cooper, s’est préparé intensivement pour chaque épisode de « The Big Bang Theory ».

Il écrivait toutes ses répliques sur des fiches, qu’il collait partout sur le plateau.

Parsons détestait les changements de dernière minute dans le scénario, car ils perturbaient sa préparation.

Préparation rigoureuse de Jim Parsons pour « The Big Bang Theory »

Jim Parsons, interprète du scientifique obstiné Sheldon Cooper dans « The Big Bang Theory » pendant 12 saisons, avait une méthode unique et rigoureuse pour se préparer à ses longs monologues précis et techniques. Selon une histoire orale de la série, rapportée dans le livre de Jessica Radloff en 2022 « The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series », Parsons était toujours parfaitement préparé avant de venir sur le plateau.

« La méthode de Jim était d’être extrêmement préparé », se souvient Chuck Lorre, le créateur de la série. « Il prenait toutes ses décisions la veille de la lecture du script sur la façon dont il allait interpréter son texte. »

Une méthode de préparation unique

Parsons confirme qu’il s’est beaucoup préparé pour jouer Sheldon. « J’aimais vraiment passer du temps, rester à la maison le week-end et répéter ces mots », a déclaré Parsons. Mais ce que Parsons ne mentionne pas, c’est qu’il écrivait toutes ses répliques sur des fiches et les collait partout sur le plateau, au cas où il oublierait quelque chose.

Jim Parsons voulait s’assurer qu’il se souviendrait des répliques les plus compliquées de Sheldon et il est vraiment amusant de penser que le plateau était couvert de fiches manuscrites avec ses répliques. Selon Kevin Sussman, qui a failli jouer Howard Wolowitz dans la série avant de jouer le propriétaire de la boutique de bandes dessinées Stuart Bloom, Parsons n’était jamais sans sa grande collection de fiches.

Quand les scripts changeaient, cela perturbait le processus de Parsons

Parfois, après avoir écrit toutes ses répliques sur ses précieuses fiches pour une scène donnée, les répliques elles-mêmes pouvaient changer. Dans le livre de Jessica Radloff, Parsons admet qu’il détestait vraiment ces changements soudains de script et a même cité un exemple spécifique d’une fois où il a paniqué à cause d’un ajustement.

« Il y a eu quelques fois où cela m’a irrité parce que c’était irritant de devoir travailler sur quelque chose de si long et que cela change », avoue Parsons. « Cela semble si puéril rétrospectivement, mais c’était ma réaction sincère. »

La série « The Big Bang Theory » est maintenant disponible en streaming sur Max.