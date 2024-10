La manette Ultimate Mobile Gaming Controller de 8BitDo apporte l'Effet Hall aux jeux Android, un vrai plus pour les gamers.

Tl;dr 8BitDo se lance dans le marché des smartphones avec une nouvelle manette de jeu.

La manette utilise le Bluetooth et est entièrement personnalisable via un logiciel.

Elle est actuellement en précommande pour 49,99 $.

8BitDo fait une entrée remarquée dans l’univers des smartphones

La société 8BitDo, réputée pour ses excellentes manettes de jeu tiers, fait une entrée remarquée dans le monde des smartphones. Elle vient d’annoncer le lancement de sa toute première manette mobile, la « Ultimate Mobile Gaming Controller ».

Une manette pour les smartphones et les petites tablettes

La manette dispose d’un mécanisme d’accroche qui peut s’adapter aux smartphones et aux petites tablettes Android, d’une longueur comprise entre 3,9 et 6,6 pouces. Contrairement au Backbone One ou à l’Asus ROG Tessen qui se connectent à votre appareil via USB-C, la manette de jeu mobile Ultimate utilise la technologie Bluetooth. Cependant, elle ne prend en charge que les appareils Android pour le moment.

Une autonomie impressionnante

Grâce à l’utilisation du Bluetooth, la manette est équipée d’une batterie rechargeable de 350 mAh. 8BitDo promet une autonomie de 15 heures pour une charge de 90 minutes. Cependant, la batterie ajoute du poids à la manette. Pour référence, le Backbone One pèse 138 grammes, tandis que celle de 8BitDo pèse 236 grammes.

Une manette entièrement personnalisable

Un des atouts majeurs du Ultimate Mobile Gaming Controller est sa capacité à être entièrement personnalisé grâce au logiciel Ultimate de 8BitDo, disponible sur mobile et ordinateur. Il est possible de reconfigurer les commandes, de créer des macros ou de paramétrer plusieurs profils. La sensibilité de la gâchette peut également être ajustée dans l’application.

La manette est actuellement disponible en précommande à un prix de 49,99 $ et sortira le 29 novembre. C’est un prix nettement inférieur à celui de certaines des meilleures manettes de jeux mobiles que nous avons testées par le passé.