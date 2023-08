La manette Razer Kishi V2 s'offre une édition Xbox. Pour des parties endiablées toujours plus longues.

Razer lance une Edition Xbox de sa très populaire manette pour jeu mobile Kishi V2. L’accessoire est disponible en deux versions, une pour l’iPhone, l’autre pour les smartphones Android, et apporte de nombreuses fonctionnalités centrées sur la Xbox. Par exemple, les manettes sont estampillées Xbox et proposent un coloris général blanc pour uniformiser l’ensemble.

La manette Razer Kishi V2 s’offre une édition Xbox

L’intégration Xbox n’est pas uniquement cosmétique. Il y a une application dédiée mise à jour pour pouvoir tirer le meilleur parti de cette collaboration, y compris une intégration complète avec le Game Pass et des nouveaux retours haptiques pour réagir au mieux aux titres Xbox AAA. Cela permet de faire encore sorte que ces manettes soient compatibles avec les centaines de jeux disponibles via la plateforme et la magie du cloud streaming. Razer explique que cette version a été optimisée pour assurer des parties sans lag et les différents inputs ont été améliorés pour un meilleur contrôle et une précision plus importante. Il y a aussi un bouton dédié Xbox pour l’alimentation de la manette et pour démarrer le Game Pass.

L’extérieur a aussi été revu pour offrir une meilleure ergonomie pendant vos longues sessions sur le Game Pass. L’ensemble propose un ressenti plus agréable qui devrait permettre une prise en main facilitée pendant vos parties.

Pour des parties endiablées toujours plus longues

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé(e) d’utiliser des jeux Xbox. Il s’agit toujours d’une manette Kishi Pro, propulsée par l’app Razer Nexus. Autrement dit, vous pourrez jouer à des jeux PC, des jeux smartphones, etc., sans distinction. Pour cela, il y a un mode manette virtuelle qui vous permet de mapper des boutons pour répondre aux besoins d’un jeu particulier.

Les manettes Razer Kishi sont un énorme succès pour l’entreprise, et ce, depuis le lancement de la version Android avant de proposer la version iPhone. Ce nouveau lancement s’accompagne d’un lancement plus global du modèle Kishi V2 Proqui propose en sus une prise jack pour un casque et les dispositifs haptiques mentionnés plus haut. Cette manette Pro n’est pas vraiment nouvelle, mais elle était proposée en exclusivité avec la console portable Razer Edge. Désormais, vous pouvez l’acheter seule dans ce format Xbox ou non.