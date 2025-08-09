La grogne enfle autour de Forza Motorsport

Entre silence des développeurs et peur d’un abandon, les fans de Forza Motorsport manifestent leur colère sur les réseaux sociaux.

Une franchise culte sous tension

Le récent « reboot » de Forza Motorsport – parfois surnommé par les joueurs Forza Motorsport 8 – a réussi à séduire une partie du public, malgré un accueil initial mitigé. Pourtant, depuis l’annonce du portage de Forza Horizon 5 sur PS5, la communauté s’interroge : la priorité n’est-elle plus accordée à la série principale ? Nombreux sont ceux qui redoutent aujourd’hui un abandon pur et simple de leur licence phare.

Colère et incertitudes grandissantes

Cette inquiétude s’enracine dans un contexte tendu. Depuis l’ajout très apprécié du tracé Fujimi Kaido en mai dernier — souvent salué comme le meilleur contenu proposé récemment — les échanges entre Turn 10 Studios, Microsoft et leurs fans se font rares. Les licenciements massifs survenus en juillet dernier au sein de la firme de Redmond n’ont fait qu’intensifier le malaise. Sur les réseaux, certains utilisateurs n’hésitent plus à exprimer leur frustration : « Ils ne respectent absolument pas les fans de Forza Motorsport », regrette @ForzaErwin84, allant jusqu’à interpeller directement la direction de la marque américaine. Le compte officiel du jeu sur le réseau social X est, lui aussi, étrangement silencieux depuis le début de l’été.

Tentatives d’apaisement et promesses de contenu

Face à cette grogne persistante, Turn 10 Studios a récemment détaillé son calendrier des prochains ajouts. Plusieurs nouveautés sont prévues dès cette semaine pour Forza Motorsport, notamment :

Track Toy Tour

Ringer Tour

Challenge Hub

Featured Rivals

Ces événements seront accompagnés de défis inédits et de nouvelles récompenses accessibles durant les mois d’août et septembre. Si ces annonces visent à rassurer la communauté, elles peinent cependant à dissiper les doutes quant au futur global de la franchise.

L’attente d’une vision claire pour l’avenir

Malgré l’engagement affiché pour maintenir des mises à jour régulières sur Xbox comme sur PlayStation, une question demeure en suspens : quels projets à long terme pour Forza Motorsport ? Les studios restent discrets sur le développement éventuel d’un nouveau titre. Pour beaucoup d’aficionados, ce silence reste difficilement acceptable. La demande est simple : que les instances dirigeantes sortent enfin du flou pour redonner confiance aux passionnés d’une saga devenue emblématique du jeu automobile.