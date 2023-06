Forza Motorsport : une simulation qui mise sur la passion de la compétition

Les moteurs et les gommes des voitures de course vont chauffer à la rentrée avec le retour de Forza Motorsport.

Chris Esaki, directeur créatif chez Turn 10 Studios, annonce que Forza Motorsport proposera plus de 500 voitures, modèles anciens comme récents, dés son lancement, mais également pas moins de 20 circuits entièrement recréés à partir de zéro grâce à la dernière mise à jour du moteur graphique ForzaTech :

Les circuits de Forza Motorsport viennent de tous les continents, et proposeront de multiples tracés. En outre, cinq de ces circuits feront leur première apparition dans la licence. Chaque circuit aura droit à un système d’heure dynamique, de météo dynamique, et de son public vivant. Les pistes se couvriront de gomme et réagiront aux changements de température.

Builders Cup, le nom du mode carrière de Forza Motorsport

Les joueurs devront surpasser la concurrence dans Builders Cup en remportant plus de 800 améliorations de performances, et affronter de performantes intelligences artificielles. Même son de cloche du côté du mode multijoueur :

Battez-vous pour décrocher le podium lors d’événements multijoueur spéciaux, avec des courses inspirées des structures des vraies courses de weekend, ou créez les courses pour vous et vos amis en partie libre. Faire la course en ligne est plus amusant, plus sûr et plus compétitif grâce aux réglementations de course Forza renforcées par l’IA, aux stratégies pneus et carburant, ainsi qu’au nouveau système de notation des pilotes.

Forza Motorsport en vidéo

Forza Motorsport sera disponible le 10 octobre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store) ainsi que dans le Xbox Game Pass et le Xbox Cloud Gaming.

A noter qu’un accès anticipé de cinq jours sera proposé à ceux qui ont précommandé la Forza Motorsport Premium Edition. De plus, les membres Xbox Game Pass ainsi que les propriétaires de la Standard Edition et de la Deluxe Edition pourront acquérir le Premium Adds-on Bundle pour accéder à l’accès anticipé et à tous les contenus de la Premium Edition.