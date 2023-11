La Formule 1 mise sur l’IA pour détecter les dépassements de limites de piste

Les autorités cherchent à diminuer considérablement le nombre d'incidents nécessitant un examen manuel. Comment envisagent-elles de le faire ?

Tl;dr La Formule 1 teste un système IA pour vérifier les infractions.

La FIA utilisera la technologie Computer Vision lors du Grand Prix d’Abu Dhabi.

L’objectif est de réduire les violations potentielles qui nécessitent un examen manuel.

La vision par ordinateur a déjà été utilisée dans le domaine médical.

L’IA en Formule 1 : un tournant technologique

Le succès en Formule 1 est souvent une question de fractions de secondes et de centimètres. Pour gagner un avantage, les pilotes peuvent parfois franchir les limites de la piste. Pour résoudre ce problème, la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) a décidé de tester un système d’intelligence artificielle (IA).

Computer Vision : l’oeil numérique de la FIA

Pour le Grand Prix d’Abu Dhabi, la FIA va recourir à la technologie Computer Vision. Cette innovation, basée sur l’analyse de la forme, détermine combien de pixels franchissent la ligne blanche en bordure de piste. Elle ne fait donc pas qu’automatiser la procédure, mais elle permet de diminuer fortement le nombre d’éventuelles transgressions examinées par les officiels.

Une technologie aux applications multiples

La vision par ordinateur a déjà prouvé son efficacité dans le domaine médical, notamment pour l’analyse de données de dépistage du cancer. Le but ? Éliminer les cas évidemment négatifs pour consacrer plus de temps à l’analyse des cas potentiellement positifs. En transposant ce principe au monde de la Formule 1, la FIA espère réduire à une cinquantaine le nombre d’infractions devant être examinées manuellement par course.

Vers une automatisation des décisions de course ?

Même si la FIA ne prévoit pas de confier l’arbitrage des courses entièrement à l’IA pour l’instant, Tim Malyon, directeur adjoint des courses de la FIA, pense que cela arrivera “ultimement.”