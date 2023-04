La dernière mise à jour système Xbox propose une recherche plus aboutie

Xbox s'offre une mise à jour système pour améliorer la fonctionnalité de recherche. Un nouveau mode d'économie d'énergie fait aussi son apparition.

Microsoft déploie actuellement une nouvelle mise à jour système pour les Xbox, une version qui met l’accent sur l’expérience autour de la recherche. La firme de Redmond a complètement repensé la page de recherche de la console, lui donnant un “nouveau look” complet, avec des résultats affichés sous forme de galerie, des catégories et filtres facilement identifiables et une interface de navigation reposant sur les bumpers gauche et droit.

Ces améliorations de la recherche vont au-delà de la simple navigation dans votre bibliothèque de jeux ou la recherche de nouveaux titres à acheter. Il y a désormais une option pour rechercher sur YouTube avec l’onglet Films et TV, ainsi que d’autres moyens de trouver du contenu à regarder. Une fois la mise à jour téléchargée et installée, vous pouvez accéder à cette nouvelle expérience de recherche en appuyant sur le bouton recherche en haut du tableau de bord ou sur le bouton Y de votre manette quand vous êtes dans l’interface système de la console.

Un nouveau mode d’économie d’énergie fait aussi son apparition

Cette mise à jour introduit aussi un nouveau mode d’économie d’énergie pour mieux s’intégrer avec la fonctionnalité lancée récemment pour réduire l’empreinte carbone. Vous pouvez désormais ajuster les paramètres d’alimentation quand vous le souhaitez depuis le menu paramètres et définir les heures actives, c’est-à-dire les heures durant lesquelles vous êtes le plus susceptible d’utiliser la console. Si vous choisissez par exemple que vos heures actives démarrent à 10 h, la console sera prête à se réveiller à partir de cette heure. Dans le cas contraire, elle s’éteindra complètement pour ne consomme que 0,5 watt au lieu de 10 à 15 watts.

Pendant les heures actives, la console sera prête à démarrer et pourra initier des installations de jeux à distance et autre. Une fois la mise à jour installée, ce mode est configuré sur “toujours actif” par défaut. N’hésitez donc pas à le changer pour correspondre à vos habitudes. Si vous ne voyez pas la mise à jour en question, un peu de patience.