La dernière enceinte portable de Sony fonctionne aussi avec votre TV

Sony SRS-XV800, une énorme enceinte portable, qui fonctionne aussi avec votre TV. La SRS-XB100, elle, est bien plus compacte.

Les enceintes Sony Series X ont quelques atouts dans leurs manches pour vos petites fêtes. Le dernier modèle de l’entreprise, la SRS-XV800, ne fait pas exception, mais elle a un petit plus très pratique. Outre un système de lumières intégré et un mode karaoké, elle est aussi dotée d’un port optique pour être branchée sur votre téléviseur.

Sony SRS-XV800, une énorme enceinte portable, qui fonctionne aussi avec votre TV

Grâce à une fonction TV Sound Booster, l’enceinte SRS-XV800 peut ajouter “des basses profondes et un son qui remplit une pièce” à n’importe quel TV. Sony explique que les deux tweeters arrière et les X-Balanced Speaker restituent des sons “réalistes” sur n’importe quel film ou série. La société explique que ce son du SRS-XV800 rebondit sur les murs pour “entourer le spectateur” et améliorer certains contenus, comme les performances live. Pour utiliser TV Sound Booster, il faut connecter votre TV à l’enceinte via un câble optique, vous devrez donc avoir un TV disposant de cette connectique. Cette option est aussi disponible sur l’enceinte SRS-XV900, plus imposante, mais vendue 150 $ de plus.

Pour le reste, on citera la diffusion omnidirectionnelle, les cinq tweeters au total pour envoyer des sons “clairs” à l’avant comme à l’arrière de l’enceinte. Les deux drivers X-Balanced, eux, envoient “une clarté élevée, moins de distorsion et des basses puissantes” pour compléter le profil sonore. Ces enceintes X-Balanced sont rectangulaires, ce qui, selon Sony, augmente la zone, mais aussi la pression du son, pour des basses et une clarté améliorées.

Toujours d’après le fabricant, l’autonomie serait de 25 heures sur le XV800, avec le système de lumière éteint. À noter, une recharge de 10 petites minutes offre trois heures d’utilisation. Et si cette enceinte est portable, c’est aussi une belle bête. Sony lui a ajouté des roulettes et une poignée pour pouvoir la déplacer facilement. La XV800 a aussi des entrées pour un micro et une guitare. Elle peut aussi gérer les playlists, les effets vocaux de karaoké et bien davantage dans les apps Music Center et Fiestable. Enfin, sa certification IPX4 vient la protéger des petits aléas de la vie quotidienne. (IPX2 seulement lorsque à l’horizontale).

La SRS-XB100, elle, est bien plus compacte

Sony lance aussi une plus petite enceinte portable. La SRS-XB100 vient remplacer la SRS-XB13 dans la gamme compact Bluetooth. Avec un système Sound Diffusion Processor pour diffuser le son dans n’importe quel environnement, doublé d’un radiateur passif et d’un diaphragme déporté, Sony explique pouvoir proposer du gros son qui reste clair même à fort volume. Et oui, vous pouvez en utiliser deux pour une paire stéréo ou en connecter davantage pour davantage de puissance. Le XB100 est certifié IP67, pratique, et devrait pouvoir tenir 16 heures sur une seule charge. Il y a même un microphone intégré pour vos appels, avec technologie Echo Cancelling pour que deux personnes puissent se parler en même temps sans souci.

Les SRS-XV800 et SRS-XB100 sont disponibles dès à présent en précommande. La XV800 est proposée à 649 $, disponible à partir du 15 mai, tandis que la XB100 ne coûte que 59 $, à partir du 22 mai.