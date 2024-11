La console de jeux vidéo Ayaneo 3 promet une amélioration sur tous les plans

L'appareil Windows propose deux options de processeur et d'affichage.

Tl;dr Ayaneo 3, une nouvelle console de jeux portable, est annoncée.

Elle offre des options de processeur et d’écran variées.

Des détails supplémentaires, y compris le prix et la date de sortie, restent à venir.

Une nouvelle console de jeux portable : Ayaneo 3

Une nouveauté vient s’ajouter au monde saturé des consoles de jeux portables. Il s’agit de l’Ayaneo 3, la dernière création du fabricant, succédant à l’Ayaneo 2S de l’année dernière. Ce dispositif portable basé sur Windows semble être une amélioration considérable par rapport à ses prédécesseurs.

Des options de processeur pour tous les goûts

L’Ayaneo 3 sera disponible en plusieurs versions. Les acheteurs auront le choix entre deux processeurs, l’AMD Ryzen AI 9 HX 370 ou le Ryzen 7 8840U. Le HX 370 est l’option la plus puissante, promettant une « expérience de jeu portable extraordinaire avec le support de l’IA« . Mais le fabricant assure que le 8840U saura également séduire les joueurs préférant une « performance puissante classique« , capable de faire tourner de nombreux jeux modernes.

Des écrans de haute qualité

Les joueurs pourront également sélectionner parmi deux options d’affichage. Le premier modèle propose un écran LCD de 7 pouces tout à fait honorable, tandis que le second offre un écran OLED de 7 pouces. Les appareils portables se distinguent particulièrement avec les écrans OLED.

Une expérience de jeu améliorée

Chaque modèle est doté d’un nouveau design de bouton arrière, offrant une « expérience de combinaison de boutons plus riche« . La conception a été « optimisée ergonomiquement » pour que les doigts puissent facilement atteindre ces boutons arrière. Une fonction de verrouillage de gâchette est également présente pour donner un contrôle accru dans les jeux populaires et rétro. Les boutons avant et la disposition inclinée du joystick restent familiers.

Les haut-parleurs frontaux ont été revisités avec une promesse d’un « son immersif au-delà des attentes« . Conçus en « étroite collaboration avec des spécialistes du son« , ils devraient offrir des basses profondes et une clarté exceptionnelle.

Des détails à venir

Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons. Ayaneo annonce qu’il dévoilera prochainement plus d’informations, y compris de nouvelles fonctionnalités et « plus d’innovations de contrôle« . Le prix et la date de sortie restent encore inconnus.