La collection Layers of Fear s’offre une démo terrifiante sur Steam

En termes de jeux vidéo, le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs n’ont que l’embarras du choix. Il y en a pour tous les goûts, absolument tous. Et les amateurs de jeux terrifiants ne sont évidemment pas en reste. D’ailleurs, ceux-ci pourront très bientôt tester la collection Layers of Fear. De quoi se faire de belles frayeurs, seul(e) ou à plusieurs !

La collection horrifique Layers of Fear aura droit à une démonstration sur Steam à partir du 15 mai, demain donc. Son développeur, Bloomber Team, a révélé l’information via Twitter et précisé que cette démo sera disponible jusqu’au 22 mai. Autrement dit, les amateurs du genre auront une semaine complète pour découvrir ou redécouvrir ces jeux.

La collection en question regroupe le titre original, Layers of Fear, ainsi que Layers of Fear 2, divers contenus DLC et un tout nouveau chapitre inédit qui promet d’offrir une toute nouvelle perspective sur l’histoire développée dans le premier opus.

Du 15 au 22 mai pour les amateurs de jeux d’horreur psychologique

Le développeur avait déjà teasé cette démonstration avec une vidéo de gameplay de pas moins de 11 minutes en mars dernier, mais à partir de demain, vous pourrez y jouer plutôt que de vous contenter d’une vidéo sur YouTube. Bloober Team a retravaillé ces titres avec le moteur de rendu Unreal Engine 5, pour des graphismes des plus impressionnants, et flippants, bien évidemment. Ce travail intègre aussi nombre de technologies modernes, comme le ray-tracing, le HDR et l’éclairage volumétrique.

La collection Layers of Fear sera officiellement disponible en juin prochain sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series X|S. Ce n’est pas la seule incursion du studio dans ce genre puisque ce dernier est actuellement au travail sur un remake de Silent Hill 2. Le jeu original Layers of Fear était sorti en 2016 et il avait été grandement salué, à l’époque, pour son approche unique de l’horreur psychologique et son accent mis sur l’exploration.