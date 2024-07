La campagne de Trump a récolté plus de 4 millions de dollars en crypto-monnaie

L'ancien président Donald Trump a réussi à collecter plus de 4 millions de dollars en cryptomonnaie pour sa campagne présidentielle.

Aujourd’hui, une évolution notable apparaît dans le monde de la finance de campagne. Elle reflète l’acceptation croissante et l’intégration continue des actifs numériques dans les contributions politiques. En effet, la campagne de Donald Trump est maintenant alimentée par des dons en crypto-monnaies.

Initie par le comité de collecte de fonds conjoint « Trump 47 », ces dons politiques innovants sont révélés par les dossiers récents de la Commission fédérale des élections. Notamment, 19 donateurs ont mis en commun plus de 2,15 millions de dollars en Bitcoin. De même, des donations en Ethereum, Ripple et la stablecoin ancrée au dollar américain, USD Coin, ont été enregistrées. L’on note également une tendance croissante des investisseurs et adeptes de cryptomonnaies à soutenir les campagnes politiques par le biais de ces monnaies numériques.

Afin de stabiliser leur portefeuille, le camp Trump a rapidement converti ces contributions en crypto-monnaies en la stablecoin USDC. Certains de ces fonds ont aussi été conservés pour des fins stratégiques.

Historiquement, Donald Trump a eu une position mitigée sur les crypto-monnaies. En 2019, il exprimait son scepticisme, en qualifiant Bitcoin de « hautement volatil ». Cependant, le vent semble avoir tourné. Le 21 mai, le candidat a introduit une page de collecte de fonds acceptant les donations en toutes crypto-monnaies disponibles sur la plateforme Coinbase. De plus, Trump a clairement affirmé lors d’un récent rassemblement ses intentions pour son prochain mandat : « La crypto est en train de quitter les États-Unis en raison de l’hostilité à son égard. Je ne veux pas de ça. Si nous devons l’adopter, nous devrons les laisser être ici« .

big news: any US politician can now accept onchain donations on @base — link below to sign up and get started.

way lower fees than credit cards, accept donations in thousands of ERC20s, quickly settle to USD for the candidate! pic.twitter.com/FTem0psQQu

— Jesse Pollak (jesse.xyz) 🛡️ (@jessepollak) July 22, 2024