La blague de Simon Pegg qui a mis 23 ans à être racontée dans The Boys

Simon Pegg, au cœur de la saison 4 de The Boys

La quatrième saison de la série The Boys, acclamée par la critique et disponible sur Amazon Prime Video, a réservé une attention particulière au personnage de Simon Pegg, Hugh Sr. Ce dernier joue un rôle important, notamment dans l’épisode 5 où il bénéficie d’un temps d’écran conséquent.

Une blague de 23 ans dévoilée

La saison 4 de The Boys a également permis de dévoiler la chute d’une plaisanterie sur Simon Pegg, qui date de 23 ans. Connue pour ses rôles comiques, l’acteur est considéré comme l’un des plus drôles du moment. C’est donc avec amusement que la série a fait référence à une de ses blagues, en lien avec l’une de ses émissions de télévision sous-estimées.

Spaced, une autre série de Simon Pegg

Dans l’épisode 5 de la saison 4 de The Boys, Hughie, sa mère et Hugh Sr. se remémorent le passé et racontent des histoires sur l’enfance de Hughie. A un moment, Hugh Sr. parle de leur chat de famille, révélant qu’il s’appelait Jar Jar. Ce nom, référence évidente au film Star Wars: Episode 1 – La Menace Fantôme, renvoie aussi à une autre série télévisée de Simon Pegg, Spaced.

Peter Serafinowicz, invité de marque dans Spaced

Peter Serafinowicz, l’acteur qui a prêté sa voix à Darth Maul dans Star Wars, a également fait une apparition dans Spaced. Il y joue un personnage nommé Duane et y cite une réplique de La Menace Fantôme, créant ainsi une plaisanterie autour de l’un de ses propres dialogues.