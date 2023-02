La bêta ouverte de Diablo IV démarrera le 24 mars

La bêta ouverte de Diablo IV démarre le 24 mars prochain. Le week-end précédent, les fans qui ont précommandé le jeu pourront le découvrir en accès anticipé.

Certains jeux vidéo sont évidemment plus attendus que d’autres. Et cette attente est d’autant plus difficile lorsqu’il faut patienter de longues années durant avant de découvrir un nouvel opus. Alors, lorsque la machine s’emballe, lorsque l’on se rapproche de la date de sortie, les joueurs n’attendent plus qu’une chose, pouvoir découvrir ce que le jeu a à offrir. Cela se fait souvent par des phases d’accès anticipé, en bêta, plus ou moins fermé. Aujourd’hui, le studio Blizzard annonce la date de lancement de la bêta ouverte de Diablo IV. Et c’est pour bientôt !

La bêta ouverte de Diablo IV démarre le 24 mars prochain

Blizzard offrira bientôt aux fans de Diablo IV la possibilité de jouer à son prochain action RPG, quelque temps avant sa sortie officielle prévue pour le 6 juin prochain. Le studio vient de faire cette belle annonce tout récemment, durant le IGN Fan Fest. Comme il l’a fait pendant le développement de Diablo II : Resurrected, Blizzard organisera un week-end d’accès anticipé avant d’ouvrir les portes du jeu à toutes celles et ceux qui voudraient le tester. Ce week-end d’accès anticipé aura lieu entre le 17 et le 19 mars et sera réservé aux joueurs ayant précommandé Diablo IV. Une semaine plus tard, le 24 mars, la bêta ouverte ouvrira à tout le monde.

Le week-end précédent, les fans qui ont précommandé le jeu pourront le découvrir en accès anticipé

Ces bêta seront accessibles depuis les PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC et toutes donneront accès au même contenu dans le jeu. Plus précisément, vous pourrez jouer au prologue et au premier acte du jeu. C’est exactement ce qu’avait pu voir Engadget en fin d’année dernière lors d’une présentation presse. Blizzard a promis de partager davantage d’informations concernant cette bêta ouverte de Diablo IV durant un livestream qui aura lieu le 28 février. À suivre !