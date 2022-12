Diablo IV arrive le 6 juin 2023

Diablo IV a enfin une date précise de lancement. Rendez-vous en juin prochain pour découvrir ses nouveautés.

Certains jeux marquent davantage les esprits que d’autres. Certaines licences aussi, évidemment. Dès lors, les fans attendent les nouveaux opus avec une énorme impatience. Et malheureusement, dans certains cas, cette attente peut durer longtemps, très longtemps. Les fans de Diablo, par exemple, ont appris la patience. Mais celles et ceux qui ont adoré, et adorent encore, Diablo III, seront ravis d’apprendre que la suite tant attendue arrive “bientôt”.

Après plus de dix longues années, le prochain gros jeu Diablo est plus proche que jamais. Blizzard a confirmé que Diablo IV sera disponible le 6 juin 2023. Ce n’est pas complètement surprenant dans la mesure où l’on savait déjà qu’une bêta publique était prévue pour le début d’année prochaine, mais c’est une information d’importance si vous attendez impatiemment de pouvoir découvrir ce que ce nouvel action RPG a à proposer après toutes ces années.

Rendez-vous en juin prochain pour découvrir ses nouveautés

Diablo IV promet de redonner un coup de fouet à une franchise que certains ont vu aller de travers avec le troisième opus. Il faut assez logiquement s’attendre à de nouvelles classes ainsi que des mécaniques de jeu familières (comme l’arbre de talents de Diablo II), mais ce jeu en monde ouvert a une profondeur plus tactique, nécessitant davantage d’expérimentations et, c’est absolument vital, une histoire qui a une vraie chance de marquer les esprits. Cette nouvelle histoire tourne autour du combat contre la bannie Lilith, fille de Méphisto, alors qu’elle revient au Sanctuaire.

Et oui, Blizzard a déjà promis qu’il n’y aura pas de microtransactions rendant le jeu pay-to-win. Vous ne pourrez acheter que des objets cosmétiques et des passes de saison qui vous aident à acquérir ces items visuels plus rapidement. Si vous avez détesté le marché aux enchères de Diablo III, vous serez certainement ravi(e) d’apprendre qu’il n’y a en aura pas. Les améliorations d’équipement pourront être obtenues en jouant, pas en dépensant de l’argent réel.