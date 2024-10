La batterie de l’iPad mini 7 ne surpassera probablement pas celle de l’iPad mini 6

Il est probable que la recharge de l'iPad mini 7 ne sera pas meilleure que celle de l'iPad mini 6 - voici comment nous le savons.

Tl;dr Le nouvel iPad mini 7 conserve le même système de charge de 20W que son prédécesseur.

Malgré un adaptateur Apple de 45W mentionné, l’iPad mini ne semble pas bénéficier d’une charge plus rapide.

Les principales mises à niveau de l’iPad mini 7 sont le support d’Apple Intelligence et de l’Apple Pencil Pro, ainsi qu’une performance accrue grâce à son nouveau processeur.

Une mise à niveau attendue mais décevante

L’iPad mini 7, bien que très attendu, semble décevoir avec sa capacité de charge limitée à 20W, identique à celle du modèle précédent. Cette information, généralement révélée lors d’un examen approfondi de l’appareil, a été découverte par le site 91mobiles sur une entrée de certification en ligne du régulateur chinois des produits électroniques, le CCC.

Une charge à 20W malgré un adaptateur de 45W

La particularité de cette certification réside dans la mention d’un adaptateur Apple de 45W, ce qui aurait pu laisser supposer une capacité de charge améliorée pour le nouvel iPad mini. Cependant, il semblerait que cet adaptateur soit simplement inclus dans le lot de produits provenant d’une même usine, sans lien spécifique avec l’iPad mini 7.

La vitesse de charge, un point faible des iPad

Il est intéressant de noter que les tablettes Android plus grandes, comme le OnePlus Pad 2 ou la Galaxy Tab S10 Ultra, offrent des vitesses de charge nettement supérieures, atteignant respectivement 67W et 45W. Cette faible vitesse de charge pour l’iPad mini 7 remet en question l’hypothèse d’Apple selon laquelle les acheteurs d’iPad ne seraient pas intéressés par une charge rapide.

En effet, contrairement aux smartphones qui sont généralement chargés pendant la nuit, quel que soit le pourcentage de la batterie, les tablettes ne sont souvent chargées que lorsqu’elles sont sur le point de s’éteindre. Une charge rapide sur un iPad serait donc particulièrement bénéfique.

Des mises à jour notables malgré tout

Malgré cette déception en matière de vitesse de charge, l’iPad mini 7 présente des mises à jour significatives. Il offre notamment le support pour Apple Intelligence et l’Apple Pencil Pro, ainsi qu’une performance accrue grâce à son nouveau processeur, bien que ce dernier soit une version moins puissante que celle trouvée dans l’iPhone 15 Pro. Pour ceux qui souhaitent acquérir le nouvel iPad mini, il est d’ores et déjà disponible en précommande et sera en vente libre à partir du 23 octobre.