La bataille des géants de l’IA qui perturbe la Formule 1

Oracle intervient pour empêcher Perplexity de signer un contrat de sponsoring avec Red Bull Racing.

Tl;dr Perplexity négociait un contrat de 5 millions avec Red Bull Racing, mais Oracle a bloqué l’accord.

Oracle s’oppose à Perplexity en raison de rivalités dans l’IA et l’acquisition de TikTok.

Perplexity poursuit sa croissance, avec une valorisation de 9 milliards, malgré cet obstacle.

Un partenariat de cinq millions de dollars menacé

Perplexity, une startup spécialisée dans la recherche alimentée par l’IA, était en discussions avancées pour conclure un contrat de sponsoring avec Red Bull Racing. Le montant de l’accord était de 5 millions de dollars par an, un contrat qui aurait marqué une étape importante pour l’entreprise encore jeune. Cette collaboration aurait permis à Perplexity de se faire connaître dans le monde du sport automobile, tout en renforçant la visibilité de la marque auprès d’un public mondial. Cependant, l’accord a été brusquement interrompu. En effet, Oracle, le principal sponsor de l’équipe depuis 2022, a mis son veto au projet. Le contrat de sponsoring entre Oracle et Red Bull Racing s’élève à 300 millions de dollars, et toutes les nouvelles collaborations doivent être validées par Oracle.

Un conflit d’intérêts avec Oracle

L’origine du blocage réside dans un conflit d’intérêts entre Oracle et Perplexity. Oracle, en tant que sponsor majeur, a des préoccupations concernant les liens de Perplexity avec certains projets concurrents. Oracle est en discussions pour acquérir TikTok, et Perplexity fait partie des rivaux dans cette bataille. En outre, Oracle soutient le projet Stargate, une initiative à 500 milliards de dollars visant à construire des centres de données pour OpenAI, une entreprise qui concurrence directement Perplexity. Ces enjeux stratégiques ont poussé Oracle à empêcher toute avancée de l’accord avec Perplexity, afin de protéger ses propres investissements.

Quand Oracle dicte les partenariats en Formule 1

Le partenariat entre Oracle et Red Bull Racing, signé en 2022, est l’un des plus importants de la Formule 1. D’une valeur de 300 millions de dollars, il positionne Oracle comme un acteur clé du championnat. Ce contrat, qui court sur cinq ans, impose une influence significative de la part de l’entreprise sur les décisions commerciales de l’équipe. Toute nouvelle collaboration, qu’elle soit technologique ou publicitaire, doit recevoir l’aval d’Oracle. Cette situation crée un environnement où les autres sponsors potentiels, comme Perplexity, doivent naviguer dans un cadre strict, ce qui complique les opportunités pour de nouvelles entreprises de s’associer à Red Bull Racing.

L’ascension fulgurante de Perplexity et ses obstacles à surmonter

Malgré cet obstacle majeur, Perplexity continue de croître. La startup, fondée il y a à peine trois ans, a récemment levé 500 millions de dollars lors de sa dernière ronde de financement, portant sa valorisation à 9 milliards de dollars. Ce financement pourrait lui permettre de contourner ce contretemps et de chercher d’autres voies pour s’impliquer davantage dans le sport, avec d’autres partenariats ou en élargissant ses investissements dans l’IA. Cependant, cette situation illustre aussi la complexité du marché technologique, où les alliances sont souvent dictées par des enjeux bien plus vastes que le simple potentiel marketing. Le monde de la Formule 1, où la technologie et le sport se croisent, devient ainsi un terrain de jeu stratégique pour des entreprises comme Oracle, OpenAI et Perplexity.