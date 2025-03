La bande-annonce du live-action Lilo & Stitch dévoile deux changements majeurs de personnages

La bande-annonce tant attendue de Lilo & Stitch en prise de vue réelle est enfin dévoilée, révélant deux modifications majeures dans la conception des personnages principaux.

Un nouveau souffle pour Lilo & Stitch

La bande-annonce du remake de Lilo & Stitch de Disney vient d’être dévoilée. Cependant, il serait réducteur de qualifier ce film de « live-action ». En effet, si des acteurs incarnent les personnages humains, les extraterrestres tels que Stitch sont animés en CGI, tout comme les grandes scènes d’action et les décors spatiaux.

Un casting qui promet

Chris Sanders, créateur de Stitch et scénariste du film original de 2002, reprend son rôle comme voix de Stitch. Maia Kealoha incarne Lilo, tandis que la sœur aînée de Lilo, Nani, est jouée par Sydney Agudong. Tia Carrere, qui a prêté sa voix à Nani dans le film original, revient en live-action pour jouer une assistante sociale qui vérifie la tutelle de Nani sur Lilo.

Des changements notables

Les plus grands changements visibles dans cette bande-annonce concernent les extraterrestres Dr. Jumba Jookiba et Agent Pleakley. Joués respectivement par Zach Galifianakis et Billy Magnussen, leurs déguisements seront plus élaborés cette fois-ci, leur permettant de se fondre plus efficacement parmi les humains. Ainsi, les fans pourraient voir moins de leurs uniques designs de personnages qu’auparavant.

Ces adaptations en live-action CGI de ses classiques animés ont été certains des plus grands projets du studio au cours de la dernière décennie. Malgré un accueil critique mitigé, ces films ont connu un succès commercial indéniable. Le remake de Lilo & Stitch semble prêt à apporter quelque chose de nouveau à la table. Il sortira en salle le 23 mai 2025.