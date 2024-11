Kodak investit dans l’avenir de la photographie argentique

Pour garantir la qualité et la continuité de ses films emblématiques, l'emblématique fabricant d'appareils photo américain Kodak modernise ses infrastructures et arrête brièvement sa production.

Tl;dr Kodak suspend temporairement sa production de films pour moderniser son usine de Rochester et répondre à la demande croissante.

Kodak a renforcé ses stocks avant l’arrêt afin d’éviter des pénuries pendant les travaux.

Cette modernisation s’inscrit dans la stratégie de Kodak pour soutenir le renouveau de la photographie argentique auprès des cinéastes et des jeunes générations.

Une annonce stratégique pour l’avenir de Kodak

Lors d’un appel aux résultats du troisième trimestre 2024, le PDG Jim Continenza a annoncé une pause complète de la production de films en novembre. Cette décision vise à moderniser l’usine de Rochester, où sont fabriqués les films emblématiques de Kodak. En réponse à une demande croissante pour les films argentiques, Kodak a jugé essentiel de mettre à jour ses équipements. Cette modernisation s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise d’investir dans des processus de fabrication plus efficaces. Les ventes de films pour la photographie et le cinéma continuent de progresser. En 2020, Kodak avait déjà doublé sa production de films photographiques par rapport à 2015. Aujourd’hui, l’objectif est de maintenir cet élan tout en modernisant les infrastructures.

Un arrêt complet pour des améliorations essentielles

La pause annoncée, qualifiée de « shutdown total » par Jim Continenza, est nécessaire pour moderniser les installations de production. « Nous devons éteindre complètement pour apporter de la lumière dans l’obscurité« , a-t-il expliqué, soulignant la complexité de la fabrication des films, qui se déroule dans des environnements contrôlés et sans lumière. Cette modernisation engendrera une utilisation accrue des ressources financières, comme le montrent les inventaires renforcés avant la pause. Les mois précédant cette interruption ont permis à Kodak d’augmenter la production pour éviter toute pénurie. Ces efforts visent à garantir la continuité de l’approvisionnement en films pour les photographes et cinéastes. L’usine modernisée pourra mieux répondre à la demande croissante de produits argentiques.

Le renouveau de la photographie argentique

Après des années de déclin dues à la montée de la photographie numérique, les films argentiques connaissent un renouveau spectaculaire. La production de Kodak a suivi cette tendance, doublant entre 2015 et 2019, en réponse à une demande croissante. Ce retour en force est alimenté par des cinéastes comme Christopher Nolan, qui privilégient le film pour ses qualités esthétiques uniques, et par une génération Z curieuse de découvrir les techniques analogiques. Cette génération, ayant grandi avec le numérique, est séduite par la richesse des couleurs, les textures uniques et le processus créatif qu’offre la photographie argentique. Kodak, conscient de cet engouement, s’engage à produire des films aussi longtemps que la demande existera.

Une transition pour garantir l’avenir

Cette modernisation de l’usine de Rochester représente un investissement stratégique pour Kodak. Elle vise à améliorer la capacité de production tout en répondant aux attentes des photographes et cinéastes modernes. La décision de suspendre temporairement la production témoigne de l’importance qu’accorde l’entreprise à la qualité et à l’innovation. En renforçant ses infrastructures, Kodak se prépare à un avenir où l’argentique pourrait occuper une place encore plus importante dans les domaines créatifs. Grâce à cette vision à long terme, la marque, autrefois en difficulté, continue de se réinventer tout en restant fidèle à son héritage. Pour Kodak, la photographie sur film reste une passion partagée par une communauté mondiale en pleine expansion.