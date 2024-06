King Ice dévoile des bijoux Pokémon

La nouvelle collection sera lancée le 14 juin.

Tl;dr King Ice annoncé une nouvelle ligne de bijoux Pokémon.

La collection sortira le 14/06/24.

King Ice a déjà collaboré avec d’autres franchises de jeux vidéo.

Pokémon a déjà eu une ligne de bijoux avec Tiffany & Co.

Collection de bijoux Pokémon bientôt dévoilée

Jadis synonyme de cartes à collectionner, de jouets et de jeux vidéo, la franchise Pokémon compte désormais une nouvelle façon de séduire les fans du monde entier. King Ice, la marque de bijoux, a annoncé la sortie prochaine d’une nouvelle ligne de bijoux Pokémon, prévue pour le “14/06/24”, selon leur annonce sur X.

Un pas de plus dans l’univers des produits dérivés

L’annonce de King Ice est le dernier développement de cette marque qui a la particularité de créer des bijoux à l’effigie des icônes de la pop culture comme Batman, Chucky et même des personnages de l’univers de Looney Tunes et de Ren et Stimpy. Par ailleurs, la marque n’en est pas à sa première collaboration avec des franchises de jeux vidéo de renom, après avoir lancé une ligne spéciale de bijoux ornés de thèmes Xbox et de personnages de PAC-MAN, Sonic, Halo.

Une tradition de bijoux Pokémon déjà établie

King Ice va ainsi rejoindre le prestigieux cercle des marques joaillières ayant collaboré avec la franchise Pokémon. En effet, en novembre dernier, la célèbre enseigne Tiffany & Co. avait dévoilé une collection de bijoux à l’effigie des Pokémon, conçus par l’artiste Daniel Arsham. Des personnages tels que Pikachu, Salamèche ou Mew étaient ainsi immortalisés dans de l’or jaune 18 carats orné de diamants, ou de l’argent sterling.

Les amoureux de Pokémon et de bling-bling ont donc de quoi se réjouir. Avec King Ice et Tiffany & Co., les bijoux Pokémon offrent maintenant une solide alternative pour ceux qui cherchent le cadeau d’anniversaire idéal pour un fan de Pokémon averti. Que vous soyez collectionneur ou simple amateur, les Pokémon continuent d’étonner et d’innover !