Kathryn Hahn trouve son adieu à Agatha Harkness satisfaisant, mais garde espoir la suite

Kathryn Hahn révèle que sa chanson "Agatha All Along" a été une manière gratifiante de dire adieu à son personnage, Agatha Harkness. Cependant, elle laisse entrevoir une lueur d'espoir en déclarant : "Voyons ce que l'avenir nous réserve".

Tl;dr Kathryn Hahn discute du futur de son personnage Agatha Harkness dans l’univers Marvel.

Le personnage d’Agatha pourrait revenir malgré une apparente fin définitive dans WandaVision.

Hahn n’a pas confirmé de projets futurs avec Marvel Studios.

Agatha Harkness : un adieu émouvant ou un au revoir temporaire ?

Kathryn Hahn, interprète de la sorcière Agatha Harkness dans l’univers Marvel, a récemment évoqué avec émotion la fin de son personnage dans la série « WandaVision ». Selon elle, « Agatha All Along » représente une « belle et satisfaisante manière » de dire adieu à ce personnage.

Le futur d’Agatha dans l’univers Marvel

Cependant, lors d’une entrevue avec le L.A. Times, l’actrice a semé le doute quant à l’avenir de son personnage dans l’univers Marvel. Bien qu’elle affirme n’avoir eu aucune discussion avec Marvel Studios à propos de projets futurs, elle laisse entendre que le destin d’Agatha reste incertain.

Un espoir de retour pour Agatha Harkness

La fin de « Agatha All Along » paraissait pourtant définitive. Après une rencontre mortelle avec la Mort (Aubrey Plaza), Agatha est ressuscitée sous forme de fantôme, et rejoint Billy dans sa quête pour retrouver sa famille. Kathryn Hahn exprime un rayon d’espoir pour ceux qui souhaiteraient le retour de son personnage, malgré la fin apparemment conclusive de son spin-off dans « WandaVision ».

L’avenir incertain d’Agatha

L’actrice explique : « Même si maintenant Billy/Wiccan n’est pas son fils, il y a un espoir pour elle de peut-être faire pour lui ce qu’elle n’a pas pu faire pour Nicky. Je pense qu’ils forment une excellente équipe. » Cependant, elle reste évasive sur l’avenir d’Agatha dans l’univers Marvel.