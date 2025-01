Karate Kid Legends : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le film Karate Kid: Legends.

Tl;dr Karate Kid: Legends sortira le 28 mai 2025 au cinéma.

Le film présentera un nouveau prodige des arts martiaux, Li Fong.

Les séries Cobra Kai et les films Karate Kid seront réunis dans Karate Kid: Legends.

Après une attente de 15 ans, la franchise d’arts martiaux Karate Kid revient sur grand écran avec Karate Kid: Legends. Le film, prévu pour le 28 mai 2025, propose une fusion des styles de karaté et de kung fu vus dans les films originaux et le remake de 2010. Il met en vedette Jackie Chan, reprenant son rôle de Mr. Han, et Ralph Macchio, incarnant à nouveau Daniel LaRusso, qui s’unissent pour former un nouveau prodige : Li Fong.

Un aperçu de Karate Kid: Legends

Le premier aperçu de Karate Kid: Legends est arrivé en décembre 2024, avec la sortie de sa bande-annonce officielle. Elle dévoile Mr. Han faisant appel à Daniel LaRusso pour aider à la formation de Li Fong. « Li est pour moi ce que tu étais pour Sensei Miyagi« , explique Mr. Han. La bande-annonce laisse entrevoir des séquences d’entraînement et de combat impliquant Mr. Han et Daniel.

Un casting étoilé

Outre Jackie Chan et Ralph Macchio, le casting de Karate Kid: Legends comprend également Ben Wang, qui incarne Li Fong, ainsi que d’autres acteurs renommés. Parmi eux, on compte Ming-Na Wen, connue pour son rôle dans The Book of Boba Fett, Danny McBride de The Righteous Gemstones ou encore Wyatt Oleff des Gardiens de la Galaxie.

Entre émotion et nostalgie

Karate Kid: Legends combine les univers des séries Cobra Kai, des films originaux Karate Kid et du remake de 2010. Le film se déroule trois ans après la saison 6 de Cobra Kai. Selon le synopsis officiel, après une tragédie familiale, le prodige du kung fu Li Fong est contraint de quitter Beijing pour New York. Malgré ses réticences, il entre dans une compétition de karaté pour aider un ami et finit par fusionner les styles de karaté et de kung fu avec l’aide de Daniel LaRusso et Mr. Han.