Kamen Rider Zeztz : la saga japonaise s’ouvre au monde

Un tournant décisif pour Kamen Rider

En près de cinquante ans d’existence, la saga Kamen Rider, signée Toei, a profondément marqué l’univers du Tokusatsu japonais. Pourtant, malgré son statut culte sur l’archipel, elle n’a jamais réellement percé au-delà des frontières asiatiques, contrairement à sa « sœur », la franchise Super Sentai, dont les adaptations américaines ont engendré le phénomène Power Rangers. Aux États-Unis, les tentatives d’adaptation – que ce soit avec le projet avorté Masked Rider dans les années 1990 ou encore la version américanisée de Kamen Rider Ryuki sous le nom de Kamen Rider: Dragon Knight – se sont soldées par des échecs.

Kamen Rider Zeztz, pionnier du streaming mondial

Mais cette époque semble désormais révolue. La nouvelle série, baptisée Kamen Rider Zeztz, va marquer une première historique : ses épisodes seront diffusés en direct et gratuitement à l’international. Ce virage stratégique est porté par la société américaine Shout Factory, qui a annoncé des diffusions synchronisées avec le lancement japonais dès le samedi 6 septembre à 19h30 (heure du Pacifique). Le rendez-vous est fixé sur YouTube et TokuSHOUTsu, accessible non seulement aux spectateurs américains mais également au Canada, Porto Rico, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande.

Une accessibilité repensée pour un public élargi

Le dispositif mis en place promet une expérience inédite pour les fans comme pour les curieux. Les épisodes seront proposés en version originale japonaise, agrémentés de sous-titres anglais. Mais attention : il ne s’agit pas d’une mise à disposition à la demande classique. Afin d’assurer un maximum de visibilité sans sacrifier l’exclusivité du direct, chaque épisode sera rediffusé six fois dans la semaine suivante (dimanche matin et vendredi soir notamment). Avant chaque nouvelle diffusion inédite, les chapitres précédents seront proposés en mini-marathon.

Voici comment sera organisée cette programmation innovante :

Diffusion principale synchronisée avec le Japon chaque samedi soir ;

Multiples créneaux de rattrapage gratuits sur YouTube ;

Sous-titrage intégral en anglais pour chaque épisode.

L’ambition d’un rayonnement planétaire renouvelé

La démarche inédite portée par Shout Factory traduit une ambition claire : hisser enfin la franchise au rang de phénomène mondial. L’accès gratuit et facilité devrait permettre à une nouvelle génération de découvrir un héros masqué qui a façonné la pop-culture nippone depuis les années 1970. À l’heure où l’industrie audiovisuelle multiplie les expériences transfrontalières, nul doute que ce pari mérite d’être suivi avec attention.