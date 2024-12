Jude Law dévoile les règles insolites derrière les tournages de chaque film et série Star Wars

Jude Law, membre de l'équipe de Skeleton Crew, dévoile les règles étranges qui régissent chaque film et série Star Wars : l'interdiction des boutons, du papier et certaines prises de vue caméra sont notamment sur la liste.

Tl;dr Jude Law révèle des règles strictes sur le plateau de Star Wars.

Interdiction des boutons et du papier dans l’univers Star Wars.

Des représentants de Lucasfilm surveillent le respect des règles.

Jude Law dévoile les coulisses de Star Wars

Le monde de Star Wars est plein de mystères, mais Jude Law, acteur principal de la série à venir « Skeleton Crew » sur Disney Plus, a récemment levé le voile sur certains d’entre eux. L’acteur a révélé qu’il y avait des « gardiens » de Lucasfilm sur le plateau pour s’assurer que certaines règles spécifiques à l’univers de Star Wars étaient respectées.

Des règles strictes pour une galaxie lointaine

« Personne ne vous dit qu’il n’y a pas de boutons. C’est la règle – pas de boutons« , a déclaré Law. Et le papier est également interdit. « Il y a des règles spécifiques. » a-t-il ajouté. Il s’avère que dans une galaxie lointaine, les feuilles de papier et les boutons sont à proscrire.

Une surveillance constante pour préserver l’univers de Star Wars

En plus de ces règles surprenantes, Law a partagé que des représentants de Lucasfilm étaient présents sur le plateau pour veiller à leur respect. « Il y a des gars de Lucasfilm qui sont là pour tout surveiller et ils s’assurent. Il y a certains mouvements de caméra que vous n’êtes pas autorisé à faire non plus. Parce qu’ils se réfèrent tous à ce que [George] Lucas a fait dans [Star Wars de 1977]. » a déclaré Law. Il semble que ces règles, aussi étranges soient-elles, contribuent à faire des films de Star Wars des œuvres uniques.

Des détails qui font la différence

En effet, ces détails, comme l’absence de boutons et de papier, aident à distinguer les films de Star Wars. « C’est donc un véritable règlement – vous saurez inconsciemment que ce n’est pas un film Marvel, c’est un film Star Wars, à cause de certains mouvements de caméra. » a ajouté Law. »