Jojo Macari vs Tom Hughes : une rivalité électrisante dans Those About to Die

Those About To Die se déroule dans l'Antiquité romaine, suivant les vies entrelacées de gladiateurs, politiciens et citoyens ordinaires au cœur de la tumultueuse arène de combat. La série explore les luttes de pouvoir, la survie et les intrigues politiques dans une société impitoyable.

Tl;dr Those About to Die est une nouvelle série historique basée sur un livre de Daniel Mannix.

Elle raconte les compétitions violentes de l’Empire romain en 79 après J.-C.

Les acteurs principaux sont Jojo Macari et Tom Hughes, qui jouent deux frères rivaux.

Those About to Die sera disponible en streaming sur Peacock à partir du 18 juillet 2024.

Les arènes de l’Histoire

La nouvelle série historique Those About to Die est basée sur le livre du même nom écrit par Daniel Mannix. Les dix épisodes d’une heure seront disponibles sur la plateforme de streaming Peacock à partir du 18 juillet 2024. Cette série marque les débuts de Roland Emmerich, réalisateur d’Independence Day, à la télévision. Elle nous plonge dans les compétitions violentes organisées par l’Empire romain en 79 après J-C.

Un casting étoilé pour Those About to Die

Au casting, on retrouve Jojo Macari (Morbius) et Tom Hughes (A Discovery of Witches) dans les rôles de Domitian et Titus, deux frères rivaux. Tous deux espèrent succéder à leur père, l’empereur Vespasien, et devenir le nouveau chef de la lignée Flavienne. Bien que Titus soit l’aîné et l’héritier, Domitian est un serpent prêt à tout pour s’asseoir sur le trône impérial.

Une série au cœur de l’Empire romain

Screen Rant a discuté avec Jojo Macari et Tom Hughes de la dynamique entre les deux frères, de la narration d’Iwan Rheon (Game of Thrones), et de leur collaboration avec le réalisateur Roland Emmerich pour cette nouvelle série.

Tom Hughes décrit son personnage comme « perdu » tandis que Jojo Macari définit le sien comme « tordu ». La série met en lumière une période de l’histoire de l’Empire romain qui n’est pas souvent éclairée. Elle explore l’aspect politique des jeux du cirque et la vie des différentes couches de la société romaine.