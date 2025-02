Jennifer Coolidge en zombie dans The White Lotus ?

Les acteurs de la série télévisée The White Lotus dévoilent leurs attentes pour la saison 4.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, alors que la troisième saison de The White Lotus n’est pas encore diffusée, une quatrième est déjà en cours de réalisation. Un développement qui ne semble pas déplaire aux fans de la série.

La prochaine saison nous emmènera dans le sublime décor de la Thaïlande. Cependant, une question se pose : où se déroulera la saison 4 de The White Lotus ? Qui seront les acteurs ? Et surtout, quel personnage reviendra à l’écran ?

Interrogés par GamesRadar+ le mois dernier, les acteurs de la troisième saison ont partagé leurs idées pour le prochain chapitre de cette série à succès d’HBO. Michelle Monaghan, qui interprète l’actrice Jaclyn dans la saison 3, est d’accord avec les fans sur le fait qu’un « changement de décor pour une station de ski serait une idée intéressante ». Cependant, elle préfère laisser les décisions de casting au showrunner Mike White, connu pour son flair infaillible.

De son côté, Natasha Rothwell, qui incarne la thérapeute Belinda depuis la première saison, pense qu’une station de ski serait « vraiment cool », mais elle a d’autres idées brillantes. Pour elle, il serait « intéressant de voir la série se dérouler en Afrique, en Afrique du Sud, au Maroc ou en Égypte ».

Dans la troisième saison, c’est le personnage de Rothwell qui revient, après que Jennifer Coolidge ait repris son rôle de Tanya dans la saison 2. Rothwell aimerait voir revenir pour la quatrième saison certains personnages de la première saison. Elle envisage même de faire ressusciter le personnage de Tanya, interprété par Jennifer Coolidge, sous forme de zombie.

En conclusion, Rothwell déclare : « Il y a tellement de gens cool qui pourraient revenir. Je pense à Jake Lacy [le privilégié Shane], Sydney Sweeney [l’étudiante Olivia]… ce serait vraiment cool de voir ce qui se passe, où que ce soit. Mais je ne sais même pas si je vais être dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Je dois survivre à la saison 3 ! »

On en pense quoi ?

La série The White Lotus continue de captiver les téléspectateurs avec son mélange unique de drame et de comédie. Les spéculations sur le lieu et le casting de la quatrième saison renforcent l’attente et l’excitation. Toute l’incertitude autour du retour des personnages et de la survie de leurs interprètes alimente le suspense. Cela promet une nouvelle saison pleine de rebondissements et de surprises !