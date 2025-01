The White Lotus renouvelée pour une quatrième saison

Avant même la diffusion de la saison 3, la série télévisée The White Lotus se voit renouveler par HBO.

Une quatrième saison pour The White Lotus

La chaîne américaine HBO a décidé de commander une quatrième saison pour la série comédie-dramatique bien-aimée, The White Lotus. Cette annonce, bien que pas trop surprenante, est une bonne nouvelle pour les fans. En effet, le créateur de la série, Mike White, avait déjà proposé un concept pour la quatrième saison au PDG d’HBO, Casey Bloys, lors de la production de la troisième saison.

La saison 3 nous emmène en Thaïlande

Comme on pouvait s’y attendre, The White Lotus nous emmène à nouveau dans un superbe complexe de luxe. Après des saisons passées à Hawaï et en Sicile, le troisième chapitre nous transporte en Thaïlande. Cette saison explorera des thèmes de mort et de religion et spiritualité orientales.

Le casting de cette saison est tout aussi impressionnant que les précédents, avec des noms tels que Walton Goggins, Carrie Coon, Jason Isaacs, Parker Posey, Leslie Bibb, Aimee Lou Wood, Christian Friedel, Michelle Monaghan, et bien d’autres. La saison 3 de The White Lotus sera la plus longue à ce jour, avec huit épisodes.

Les téléspectateurs n’auront pas longtemps à attendre, car la saison 3 de The White Lotus sera diffusée sur HBO et Max à partir du 16 février 2024.