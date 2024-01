Jennifer Aniston, un pari risqué pour Friends, qui s’est avéré fructueux

Le pari Jennifer Aniston pour le rôle de Rachel Green dans Friends s'est avéré très fructueux aussi bien pour la sitcom de NBC que pour l'actrice américaine.

Tl;dr Le casting de Jennifer Aniston dans Friends était un pari risqué.

Jennifer Aniston a été recrutée malgré son engagement dans une autre série.

L’annulation de cette autre série a permis à Jennifer Aniston de continuer à jouer Rachel Green.

Le rôle de Rachel a permis à Aniston de devenir une actrice mondialement reconnue.

Un pari risqué pour Friends

Difficile d’imaginer la série Friends sans Jennifer Aniston dans le rôle de Rachel Green. Pourtant, son engagement était un pari risqué pour la production. Depuis sa sortie en 1994, Friends est devenue un incontournable du divertissement et de la culture populaire. Malgré un concept simple, six amis d’une vingtaine d’années vivant à New York et naviguant dans leur vie d’adulte, Friends a réussi à devenir l’une des séries télévisées les plus regardées de tous les temps.

Un casting à l’épreuve du temps

La relation de Ross et Rachel, les farces de Chandler et Joey, la personnalité de Monica, les excentricités de Phoebe… Tout cela a contribué à faire de la série Friends ce qu’elle est devenue. Le show a su capter l’expérience de la jeune vie adulte, tout en faisant rire à maintes reprises son public. Il est indéniable que le casting de Friends a joué un rôle crucial dans son succès.

Un engagement risqué

Comme confirmé lors de la réunion de Friends, Jennifer Aniston était engagée pour une série appelée Muddling Through. Malgré cet engagement, les créateurs de Friends la voulaient toujours dans leur série. Ils ont donc décidé de tourner les trois premiers épisodes avec Aniston, sachant que si Muddling Through était retenue, ils devraient recaster Rachel. Un choix audacieux, mais qui s’est finalement révélé payant.

Un tournant pour Jennifer Aniston

L’annulation de Muddling Through a finalement permis à Aniston de continuer à jouer Rachel Green, un personnage devenu emblématique pour des millions de fans. Non seulement le rôle a aidé Friends, mais il a aussi propulsé la carrière d’Aniston, faisant d’elle l’une des actrices les mieux payées au monde.