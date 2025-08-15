Jared Padalecki confie ses regrets sur une intrigue majeure de Supernatural

Jared Padalecki s’est récemment confié sur une intrigue majeure de la série « Supernatural » qu’il regrette aujourd’hui. L’acteur, incontournable dans le rôle de Sam Winchester, partage ainsi ses réflexions sur cette décision scénaristique controversée.

Tl;dr Jared Padalecki regrette la romance entre Sam et Amelia.

La relation a divisé les fans de Supernatural .

. L’intrigue a souffert d’un mauvais timing narratif.

Un choix narratif qui ne passe pas

En quinze saisons, la série culte Supernatural n’a jamais hésité à bousculer ses fans avec des arcs scénaristiques surprenants, parfois controversés. Pourtant, l’un d’entre eux continue d’alimenter les débats plusieurs années après la fin du show : la romance entre Sam Winchester et Amelia Richardson. Fait rare, l’acteur Jared Padalecki lui-même ne cache pas son malaise face à cette décision du scénario. Lors d’un panel au FAN EXPO Boston, il s’est exprimé sans détour sur ce qu’il referait différemment : « Amelia. », a-t-il lâché. Selon lui, Sam n’aurait jamais dû s’engager aussi vite dans une relation sentimentale, surtout « après avoir perdu son frère… pour un chien, oui. »

Des intentions scénaristiques discutables

Petit rappel : c’est au début de la saison 8 que Sam croise la route d’Amelia, vétérinaire endeuillée de Kermit, Texas. Leur histoire naît alors que Dean (interprété par Jensen Ackles) est coincé en Purgatoire après avoir vaincu les Léviathans. L’idée ? Explorer un pan plus humain et dénué de surnaturel via le retour inattendu du mari d’Amelia, soldat porté disparu en Afghanistan. Pourtant, malgré cette volonté de donner à Sam une parenthèse réaliste — sans monstres ni pactes démoniaques — beaucoup ont pointé du doigt le timing de l’intrigue.

Un choix incompris par les fans (et par Padalecki)

Dès sa diffusion, cette romance a fait grincer des dents : comment croire que Sam puisse si vite tourner la page et abandonner l’espoir de retrouver son frère ? La décision semble d’autant plus discutable qu’elle fait écho au passé sentimental de Dean avec Lisa Braeden deux saisons plus tôt. Les spectateurs se sont sentis trahis par ce qui ressemblait à une répétition narrative plutôt qu’à une évolution du personnage.

Voici quelques romances notables dans la vie amoureuse mouvementée de Sam :

Amy Pond , kitsune rencontrée dans la saison 7 ;

, kitsune rencontrée dans la saison 7 ; Eileen Leahy , chasseuse sourde revenue dans les dernières saisons ;

, chasseuse sourde revenue dans les dernières saisons ; Jessica Moore, sa compagne lors de la toute première saison.

Bilan mitigé pour un personnage complexe

Si l’aventure avec Amelia reste parmi les intrigues les plus discutées autour de Sam Winchester, elle n’aura guère laissé de traces durables. Sam connaîtra finalement un bonheur discret auprès d’une mystérieuse épouse — certains misant sur Eileen — loin des polémiques du passé. À croire que même dans l’univers tourmenté de Supernatural, certaines erreurs scénaristiques finissent par s’effacer… mais jamais tout à fait oublier.