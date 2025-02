James Bond : les spin-offs potentiels après l’accord conclu avec Amazon

Découvrez cinq potentiels spin-offs de la franchise James Bond qui pourraient voir le jour.

Amazon MGM Studios aux commandes de James Bond

Il est difficile d’imaginer le développement de n’importe quel film de James Bond sans les ambassadeurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli à la tête. Pourtant, aujourd’hui, l’avenir de James Bond est placé sous la surveillance exclusive d’Amazon MGM Studios. Cette décision a de nombreuses conséquences. Elle garantit qu’il y aura un autre film de Bond à l’avenir, probablement plus tôt que tard, mais en même temps, ce sera un film dont les décisions créatives seront probablement prises en fonction des tendances algorithmiques plutôt que d’être filtrées par les intérêts et les goûts de personnes qui ont dirigé ces films pendant des décennies. Ce qui est encore pire, c’est qu’avec 007 entièrement sous le contrôle d’Amazon, les chances de voir des spin-offs voient le jour sont désormais plus grandes.

Des spin-offs de James Bond en vue ?

Amazon a déjà techniquement testé les eaux avec 007: Road to a Million, une série de compétition d’aventure réalité qui colle essentiellement la peau de Bond sur The Amazing Race. Elle mettait également en vedette Brian Cox en tant que figure méchante connue sous le nom de The Controller, qui mène les concurrents à une grande fortune. Et les spin-offs de Bond remontent encore plus loin avec la série animée souvent oubliée James Bond Jr., qui a été diffusée pendant une seule saison en 1991.

Des idées de spin-offs

La route la moins offensante qu’Amazon pourrait prendre serait d’explorer les rouages internes de Q Branch, l’agence de recherche et de développement du service secret britannique d’où Bond obtient tous ses gadgets cool. Si l’entreprise va élargir l’univers de Bond, il serait logique qu’elle fasse une émission autour d’une agence que nous connaissons déjà, avec des personnages comme M et les autres agents du MI6. Mais Q Branch offre des opportunités intéressantes.

D’autres idées de spin-offs comprennent The Moneypenny Diaries et Felix Leiter : L’origine du meilleur ami de Bond.