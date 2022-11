iPhone : cette astuce permet de se débarrasser des pubs et autres distractions dans Safari

Lire du texte sur Safari n'est pas toujours simple, avec les publicités et autres distractions. Fort heureusement, il y a une solution très efficace.

Lire dans Safari, qu’il s’agisse d’un article ou d’une nouvelle, peut parfois être difficile. Non seulement l’écran de l’iPhone est relativement petit, mais il y a aussi de nombreuses distractions. Publicités, bannières, lecture automatique des vidéos et autre sont très fréquents. Et la concentration est alors difficile.

Apple a introduit un mode Lecteur dans Safari il y a environ 10 ans, pour faire disparaître ces distractions. Une fois activé, ce mode Lecteur vient réorganiser la page web actuelle pour que vous ne voyiez plus que le texte et les images, simplifiant ainsi grandement la lecture du contenu important. Si vous lisez régulièrement du texte sur le navigateur de l’iPhone sans ce mode dédié, vous devriez vous y mettre. Voici comment en profiter.

Activer le mode Lecteur dans Safari en un tapotement

Dans Safari, ouvrez la page que vous voulez lire et tapotez sur l’icône aA – à gauche de la barre de recherche en haut de la page – pendant une seconde environ et le mode Lecteur va être activé.

Si Lecteur n’est pas compatible avec la page que vous lisez, il ne se passera rien, si ce n’est un petit retour tactile sur votre doigt. C’est souvent le cas avec une page de résultats d’un moteur de recherche comme Google et les pages d’accueil avec de nombreux liens d’articles.

Pour désactiver le Lecteur, restez appuyé une seconde sur l’icône aA.

Activer automatiquement Lecteur sur vos sites favoris

Activer le mode Lecteur en un tapotement est simple et rapide, mais vous pouvez faire plus rapide encore. Vous pouvez choisir d’activer Lecteur automatiquement pour toutes les pages compatibles sur tel ou tel site.

Pour ce faire, allez sur une page d’un site pour lequel vous souhaitez activer automatiquement le Lecteur dans Safari. Tapotez normalement sur l’icône aA dans le coin supérieur gauche, puis tapotez sur Réglages du site web dans la liste qui apparaît. Vous verrez plusieurs paramètres : activez “Utiliser automatiquement le Lecteur”. Désormais, dès que vous visiterez ce site, le mode Lecteur s’activera une fois la page chargée (si elle est compatible, évidemment).

Si vous voulez désactiver Lecteur, vous pouvez le faire soit en tapotant aA > Cacher le Lecteur (il réapparaitra si vous rechargez la page) ou désactiver le paramètre “Utiliser automatiquement le Lecteur” pour le désactiver de manière permanente.