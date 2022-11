10 astuces simples pour améliorer l’autonomie de son Apple MacBook

Les MacBook sont des machines puissantes, et plutôt efficaces dans leur gestion de l'énergie. Il y a cependant de nombreuses astuces pour préserver au mieux leur autonomie.

Les MacBook dotés d’un processeur M1 ou M2 ont une meilleure autonomie que les machines précédentes sous Intel, mais il y a de nombreuses astuces pour améliorer la batterie de votre machine. C’est ce qui nous intéresse dans ce guide. Et il suffit de quelques minutes dans les paramètres pour profiter de la plus grande autonomie possible.

Vérifier le pourcentage de batterie du MacBook

Garder un œil sur l’autonomie restante ne le fait pas durer plus longtemps, mais vous pouvez ainsi savoir à peu près si vous avez le temps de terminer ceci ou cela. Cliquez sur l’icône batterie dans la barre de menu pour voir le pourcentage de batterie restante. Si vous êtes sur secteur, vous aurez une estimation de la durée de recharge restante.

Vous pouvez aussi savoir si certaines apps puisent beaucoup dans la batterie.

Vérifier la santé de la batterie du MacBook

Vérifier la santé de la batterie est à faire de temps à autre. macOS inclut un outil pour ce faire, vous indiquant quand cette dernière doit être remplacée.

Pour connaître la santé de votre batterie, cliquez sur l’icône batterie dans la barre de menue, sélectionnez Préférences de la batterie. Ensuite, assurez-vous que l’onglet Batterie sur la gauche de la fenêtre est sélectionné et cliquez sur Santé de la batterie. Vous aurez alors certaines informations intéressantes quant à la batterie. Cliquez sur En savoir davantage pour avoir des explications plus détaillées en cas de besoin.

Optimiser la recharge de la batterie

Si votre MacBook passe son temps branché, il faut changer ce paramètre. macOS peut apprendre de vos habitudes de recharge pour réduire le vieillissement de la batterie. Cliquez sur l’icône batterie dans la barre de menu et sélectionnez Préférences batterie dans le menu déroulant. En bas de la liste des options, sélectionnez Recharge batterie optimisée. Cela viendra ralentir le chargement une fois les 80 % de charge atteints.

Préserver la batterie en diminuant la luminosité de l’écran et en optimisant le streaming vidéo

L’alimentation de l’écran est la plus grande source de consommation d’énergie. Diminuez la luminosité de l’écran. Plus l’écran est lumineux, plus il consomme. Vous pouvez aussi configurer l’écran pour que la luminosité soit automatiquement diminuée lorsque vous êtes sur batterie ou qu’il s’éteigne après une période d’inactivité. Pour ce faire, direction les Préférences batterie.

Il y a une option pour diminuer la luminosité lorsque vous êtes sur batterie et réduire la consommation lorsque vous regardez des vidéos sur batterie.

Éteindre le rétroéclairage quand vous n’en avez pas besoin

Le rétroéclairage est pratique quand vous tapez dans le noir, mais il consomme de l’énergie. Vous pouvez le configurer pour qu’il s’éteigne après une période d’inactivité. Pour ce faire, direction les Préférences système > Clavier. Dans l’onglet Clavier, cochez la case Éteindre le rétroéclairage du clavier après [X secondes/minutes] d’inactivité. Vous pouvez choisir de 5 secondes à 5 minutes.

L’option “Ajuster la luminosité du clavier en faible luminosité” est aussi très intéressante.

Désactiver le Bluetooth si vous ne l’utilisez pas

Vous n’utilisez pas forcément toujours un accessoire Bluetooth. Inutile donc de laisser le Bluetooth activé sur votre MacBook. Désactivez-le pour préserver la batterie. Cliquez sur le Centre de Contrôle dans la barre de menu, puis sur Bluetooth pour le désactiver.

L’inconvénient avec le Bluetooth désactivé, c’est que la fonctionnalité Continuity, qui permet de partager facilement et rapidement des données entre votre iPhone ou iPad et Mac, ne fonctionne plus.

Éviter Chrome

Si Chrome est votre navigateur principal, vous devriez envisager de passer à Safari. Chrome est connu pour consommer énormément d’énergie, de mémoire et, par conséquent, de puiser grandement dans l’autonomie de votre ordinateur.

Les estimations d’autonomie d’Apple pour les MacBook sont calculées avec Safari comme navigateur par défaut. Si vous n’avez jamais utilisé Safari, vous pourriez être surpris par ses capacités. À tester !

Garder ses logiciels à jour

Garder macOS à jour est une très bonne option pour l’autonomie. Pour savoir si une mise à jour est disponible pour votre MacBook, allez dans Préférences Système > Mises à jour de logiciels. Cochez aussi l’option “Mettre à jour automatiquement mon Mac”. Cliquer sur le bouton Avancé permet de définir les actions réalisées automatiquement.

Fermer les applications non utilisées

Il vaut mieux fermer les apps lorsque vous ne les utilisez plus. Ceci peut être fait en appuyant sur Cmd + Q ou en cliquant sur le nom de l’app dans la barre de menu et en sélectionnant l’option Quitter. Pour voir combien d’énergie consomme chaque application ouverte, ouvrez le Moniteur d’activité et cliquez sur l’onglet Énergie ou sur l’icône Batterie dans la barre de menu.

Déconnecter les accessoire quand vous n’en avez plus besoin

Comme pour le Bluetooth, si vous n’utilisez plus tel ou tel accessoire USB, déconnectez-le pour préserver la batterie. Si le MacBook n’est pas branché, charger votre smartphone ou votre tablette via l’USB de l’ordinateur va consommer de la batterie.