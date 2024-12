iPhone 17 Pro : un écran plus résistant et économe en énergie à l’horizon

Des rumeurs suggèrent que l'écran de l'iPhone 17 Pro pourrait être conçu pour offrir une meilleure durabilité et une consommation d'énergie plus efficace.

Tl;dr L’iPhone 17 pourrait adopter une nouvelle technologie d’écran, le « TEE à faible diélectrique ».

Cette technologie améliorerait l’efficacité de la batterie, la durabilité de l’écran et sa performance générale.

Les modèles non-Pro pourraient ne pas bénéficier de ces améliorations avant un certain temps.

L’iPhone 17 et sa potentielle technologie d’écran révolutionnaire

Si la sortie de l’iPhone 17 n’est prévue que pour l’automne prochain, les rumeurs ne cessent déjà de circuler. L’une d’entre elles, émanant du fuiteur Jukanlosreve, suggère l’intégration d’une toute nouvelle technologie d’écran : le « TEE à faible diélectrique ».

Un écran plus performant pour l’iPhone 17 Pro

Selon la même source, cette technologie serait présente sur les modèles iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Bien que le terme « TEE à faible diélectrique » puisse sembler obscur, il semble promettre des améliorations significatives pour les futurs iPhone. En effet, cette technologie permettrait d’améliorer l’efficacité de la batterie, un point crucial quand on sait combien d’énergie est consommée par l’écran au quotidien.

Les avantages du TEE à faible diélectrique

Ce n’est pas tout, le TEE à faible diélectrique offrirait également une meilleure durabilité de l’écran et des améliorations générales de la performance de l’affichage. Autant de points forts qui rendront votre expérience iPhone encore plus agréable. « Plus l’écran est performant, plus l’expérience utilisateur est plaisante », comme l’affirme Jukanlosreve. De plus, un écran plus résistant signifie moins de risques de devoir faire appel à votre garantie AppleCare Plus.

Cependant, une question reste en suspens : combien de temps ces améliorations prendront-elles pour atteindre les iPhone non-Pro ? Si l’on se fie à l’histoire récente, avec l’écran LTPO adaptatif 1-120 Hz qui a mis trois ans à arriver sur les modèles non-Pro, il se pourrait que ces nouveautés ne soient pas disponibles avant un certain temps.

Patience et prudence face aux rumeurs

Bien sûr, il est important de rappeler que nous en sommes encore aux prémices du cycle des rumeurs et qu’il n’y a aucune garantie que ces fuites se concrétisent. En attendant, nous ne pouvons que patienter et attendre de voir ce que nous réserve réellement l’automne prochain. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre rubrique dédiée aux dernières nouvelles et rumeurs sur l’iPhone 17.