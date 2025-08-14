iOS 26 : cinq nouveautés majeures de CarPlay qui vont transformer votre expérience en voiture

La prochaine mise à jour d’iOS 26 promet de transformer l’expérience CarPlay avec cinq améliorations majeures. Ces nouveautés devraient enrichir la connectivité, l’ergonomie et les fonctionnalités disponibles directement depuis le tableau de bord des véhicules compatibles.

Tl;dr Nouvelle interface Liquid Glass et widgets personnalisables.

Lecture vidéo via AirPlay, uniquement à l’arrêt.

Améliorations majeures pour Maps, Messages et Live Activities.

Un nouveau visage pour CarPlay dès l’automne

Les prochains mois promettent une métamorphose significative pour CarPlay, l’interface automobile de Apple. Dès la sortie officielle prévue à l’automne, en même temps que le probable lancement de l’iPhone 17, les conducteurs pourront expérimenter une refonte esthétique d’envergure baptisée Liquid Glass, des widgets enfin intégrés, ainsi que des fonctionnalités pensées pour rendre la conduite plus fluide et connectée.

Liquid Glass : esthétique revue et personnalisation accrue

Parmi les changements les plus attendus figure l’arrivée du style visuel Liquid Glass. Cette nouvelle identité graphique offre aux utilisateurs la possibilité d’ajuster les icônes selon plusieurs modes — clair, sombre ou transparent façon verre dépoli. On distingue même des variantes spécifiques comme « Light », « Dark » et « Auto ». Selon mon confrère John Velasco, ce design apporte une meilleure lisibilité sur le tableau de bord grâce à la séparation nette des éléments, particulièrement visible autour des menus principaux. Il faut toutefois se contenter des fonds d’écran fournis par Apple : il ne sera toujours pas possible d’y importer ses propres photos.

Nouveautés pratiques : widgets, apps améliorées et activités en direct

Longtemps espérés puis maintes fois repoussés, les widgets deviennent enfin réalité sur CarPlay. Un panneau dédié permettra d’afficher à sa guise l’horloge, le calendrier ou encore l’état de charge du véhicule. Les conducteurs pourront également surveiller leurs événements importants ou piloter leur maison connectée sans quitter la route des yeux.

L’aspect pratique ne s’arrête pas là. Les applications phares de Apple évoluent elles aussi :

Plans gagne le support du multitouch sur les écrans compatibles.

gagne le support du multitouch sur les écrans compatibles. Messages intègre désormais les tapbacks pour répondre d’un geste rapide sans dicter de texte.

intègre désormais les tapbacks pour répondre d’un geste rapide sans dicter de texte. L’affichage lors d’un appel devient compact, permettant de continuer à consulter la navigation.

Autre avancée notable, le support de Live Activities. Déjà présentes sur iPhone et Apple Watch depuis iOS 16, ces notifications dynamiques arrivent sur CarPlay pour afficher en temps réel vols suivis, scores sportifs ou minuteurs.

L’arrivée discrète de la vidéo embarquée via AirPlay

Dernière nouveauté mais non des moindres : CarPlay proposera enfin la lecture vidéo grâce à AirPlay. Conçue exclusivement pour un usage véhicule à l’arrêt (stationnement requis), cette fonctionnalité permettra de diffuser du contenu provenant notamment de services tiers comme YouTube. Reste à voir, lors du déploiement officiel cet automne avec iOS 26, si cette promesse tiendra ses engagements en termes de simplicité et de sécurité.

Avec ces améliorations substantielles touchant autant le design que l’expérience utilisateur au quotidien, CarPlay s’apprête à franchir un cap attendu par beaucoup — même si certains rêveraient déjà d’une meilleure ouverture vers les applications tierces telles que Google Maps.