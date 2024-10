iOS 18.1 débarque la semaine prochaine : Intelligence Apple, tests auditifs et aides pour AirPods Pro au menu

Les AirPods Pro 2 auront la capacité de fonctionner comme des appareils auditifs.

Tl;dr Apple iOS 18.1 sortira la semaine prochaine avec des améliorations auditives.

Il comprendra aussi l’Apple Intelligence, un nouvel outil d’IA.

Les AirPods Pro 2 pourront servir d’aides auditives économiques.

La nouvelle mise à jour d’Apple promet une révolution auditive

La semaine prochaine, Apple lancera officiellement son système d’exploitation iOS 18.1, selon plusieurs sources fiables, dont The Wall Street Journal et Tech Crunch. Ce dernier apportera des améliorations significatives, notamment pour les personnes atteintes de troubles de l’ouïe.

Une aide auditive accessible à tous

Depuis fin 2022, les entreprises ont la possibilité de vendre des aides auditives en vente libre. Apple n’a pas tardé à saisir cette opportunité. En effet, lors de son événement clé de septembre, la société a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour les AirPods Pro 2 : la possibilité de les utiliser comme aides auditives. Cette innovation a rapidement reçu l’approbation de la FDA. Elle comprend un test permettant de déterminer si une personne pourrait souffrir de perte auditive et, le cas échéant, recommande un examen professionnel.

Les AirPods Pro 2, plus qu’un simple accessoire

En plus de booster les sons, l’appareil permettra aux utilisateurs de personnaliser les réglages dynamiques en temps réel. Toutefois, un bémol subsiste : contrairement aux aides auditives, porter des AirPods pendant une conversation peut donner l’impression de manquer d’engagement ou d’ignorer son interlocuteur. Cependant, si cette nouvelle fonctionnalité peut aider, alors elle vaut la peine d’être utilisée. Les aides auditives coûtent souvent des milliers de dollars, alors que les AirPods Pro 2 sont vendus à 249 $, ce qui est bien plus abordable.

Une intelligence artificielle pour tous les appareils Apple

La mise à jour iOS 18.1 ne se limite pas aux améliorations auditives. Elle comprend également l’Apple Intelligence, un nouvel outil d’intelligence artificielle dévoilé lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin. Cet outil propose une série de fonctionnalités initiales, dont l’enregistrement audio intelligent et la transcription pour des applications telles que Mail, Notes et Pages. Il comprend également des outils de rédaction pour vérifier l’orthographe et la grammaire. Dans les futures mises à jour, Apple prévoit de développer davantage de fonctionnalités pour son outil d’IA.