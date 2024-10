iOS 18.1 simplifie le changement d’email sur votre compte Apple

Voici comment changer facilement l'email de votre compte Apple avec iOS 18.1

Tl;dr La mise à jour iOS 18.1 facilite le changement d’email principal.

Le processus ne nécessite plus de supprimer l’ancienne adresse.

La mise à jour apporte également de nouvelles fonctionnalités.

Une mise à jour majeure pour le confort des utilisateurs d’Apple

Il est incontestable que les améliorations apportées par les mises à jour logicielles sont toujours attendues avec impatience par les utilisateurs. Aujourd’hui, nous parlons de la prochaine mise à jour iOS 18.1 qui, selon un rapport de MacRumors, devrait simplifier considérablement la modification de l’adresse e-mail principale associée à un compte Apple.

Un changement d’email simplifié

Actuellement, le processus de changement d’email lié au compte Apple est assez laborieux. Il nécessite de supprimer l’adresse e-mail principale, puis d’en ajouter une nouvelle avant de passer par le processus de vérification à nouveau. Cette méthode, bien que fastidieuse, est la seule solution actuelle pour éviter l’apparition de votre « ancienne » adresse e-mail lors de l’envoi de documents.

Cependant, avec iOS 18.1, il sera possible d’ajouter une nouvelle adresse e-mail principale sans avoir à modifier celle utilisée pour créer le compte. Cela signifie que, bien que vous continuiez à utiliser le compte original pour vous connecter, il n’y aura aucune chance que cet e-mail apparaisse sur des documents partagés ou des invitations de calendrier. Un gain de temps considérable et la fin des situations gênantes liées à l’utilisation d’une adresse e-mail « amusante » créée dans votre jeunesse.

Des nouveautés à venir

En plus de cette simplification, la mise à jour iOS 18.1 devrait également apporter les fonctionnalités d’Apple Intelligence pour la première fois hors de la version bêta. Parmi ces nouvelles fonctionnalités, on peut citer les outils d’écriture, de retouche photo, les résumés de notifications et une version améliorée de Siri.

Il est clair que cette mise à jour, bien que mineure en apparence, représente une importante amélioration de la qualité de vie pour les propriétaires d’iPhone. La date de lancement prévue est le 28 octobre. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur ces futures évolutions.