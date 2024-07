Intel résout enfin ses problèmes d’instabilité persistants sur ses CPU desktop

La société s'engage à déployer une mise à jour en mi-août pour résoudre le problème.

TL;DR Des crashs fréquents ont été rapportés sur les processeurs Intel 13ᵉ et 14ᵉ génération.

Intel reconnaît que la surtension est problématique et prépare un correctif.

Le problème touche majoritairement les modèles haut de gamme.

Les foudres de l’instabilité frappent Intel

Depuis le dernier trimestre 2022, les premiers murmures d’inquiétude ont commencé à se faire entendre : des processeurs de bureau Intel 13ᵉ génération, tout juste sortis des chaînes de production, présentaient des signes d’instabilité. Ces problèmes n’ont jamais cessé, affectant également les tout derniers modèles de la 14ᵉ génération d’Intel.

Un épineux problème de tension

Intel a finalement reconnu publiquement les failles de ses étoiles filantes, ces processeurs qui, plutôt que d’illuminer le ciel de la performance, s’éteignent en causant des crashs aussi soudains qu’inattendus. L’entreprise a ainsi déclaré que l’origine des défaillances était à chercher du côté d’un voltage élevé, la faute à un algorithme de « microcode » qui envoie des demandes de tension incorrectes au processeur.

Un correctif à l’horizon

Intel a donc promis la mise en place d’un correctif microcode, actuellement en phase de validation, qui devrait résoudre ce problème de surtension et par là même, l’ « exposition à des voltages élevés ». Cette rustine numérique devrait voir le jour en août prochain.

Plusieurs voix s’étaient déjà élevées cette année pour mettre en lumière ces problèmes récurrents. Notamment, Sebastian Castellanos avait dénoncé sur la plateforme X une « tendance inquiétante » de problèmes de stabilité avec les jeux Unreal Engine 4 et 5, tels que Fortnite et Hogwarts Legacy. De son côté, le studio Alderon Games a également rencontré de « graves problèmes de stabilité avec les processeurs Intel » lors du développement de son jeu Path of Titans.

Une attention particulière pour le haut de gamme

À noter que ces problèmes semblent toucher surtout les modèles haut de gamme, comme l’a remarqué Castellanos, qui fait référence à une discussion sur la communauté Steam pour appuyer ses dires.

Dans un contexte technologique en constante évolution, cette vague de défaillances sème le doute, y compris chez les fidèles d’Intel. Seul le temps nous dira si l’entreprise saura réparer ses erreurs et reconquérir la confiance de ses utilisateurs.