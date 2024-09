Instagram impose des comptes « adolescents » avec contrôles parentaux pour les moins de 16 ans

Les parents ont la possibilité de surveiller avec qui leurs enfants échangent des messages et de gérer leurs paramètres de confidentialité. Ces contrôles parentaux sont-ils suffisants pour garantir la sécurité en ligne de vos enfants ?

Tl;dr Meta lance un nouveau type de compte pour les adolescents de moins de 16 ans sur Instagram.

Ces comptes offrent plus d’outils de supervision parentale et des paramètres de confidentialité plus stricts.

Les parents pourront surveiller les interactions de leurs enfants et limiter leur temps d’utilisation de l’application.

Meta a également un plan pour identifier les adolescents qui ont menti sur leur âge lors de la création de leur compte.

Instagram renforce la sécurité des mineurs

Face aux critiques récurrentes sur la sécurité des adolescents sur sa plateforme, Meta a décidé de prendre des mesures concrètes. L’entreprise a annoncé la création d’un nouveau type de compte pour les moins de 16 ans sur Instagram.

Des comptes adolescents sous haute surveillance

Les « comptes adolescents » offrent de nouveaux outils de surveillance aux parents et implémentent automatiquement des paramètres de confidentialité plus stricts. Ces derniers ne pourront être modifiés qu’avec l’accord des parents. Cette avancée majeure a pour but de donner aux parents un « contrôle accru sur l’expérience de leurs adolescents » sur l’application.

Les paramètres de confidentialité stricts, comme la privatisation automatique des comptes, l’incapacité à envoyer des messages à des inconnus et la limitation du « contenu sensible », sont déjà en vigueur pour les adolescents sur Instagram. Désormais, les plus jeunes ne pourront pas modifier ces paramètres sans l’accord d’un parent.

Un contrôle parental renforcé

Une fois les outils de supervision en place, les parents pourront surveiller les comptes avec lesquels leurs enfants échangent des messages. Ils n’auront toutefois pas accès au contenu de ces messages. Les parents auront également la possibilité de limiter le temps passé par leurs enfants sur l’application en mettant en place un « mode sommeil », qui rendra l’application totalement inaccessible ou silencieuse, ou des rappels pour prendre des pauses.

Une lutte contre les fausses déclarations d’âge

Meta a également en tête un plan pour repérer les adolescents ayant menti sur leur âge lors de la création de leur compte Instagram. À partir de l’année prochaine, l’entreprise utilisera l’IA pour détecter les signes qu’un compte pourrait appartenir à un adolescent, en se basant sur l’âge des autres comptes liés et celui des comptes avec lesquels ils interagissent fréquemment.

À partir d’aujourd’hui, les nouveaux comptes créés par les 13 à 15 ans seront désignés comme « comptes adolescents ». Au cours des deux prochains mois, les adolescents existants seront transférés sur ces comptes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, avec une extension prévue dans l’Union européenne « plus tard cette année ».