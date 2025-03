Instagram expérimente une fonctionnalité de chat communautaire à la Discord

Instagram explore l'intégration d'une fonctionnalité de chat communautaire similaire à celle de Discord pour favoriser l'interaction sociale sur sa plateforme.

Le chat peut regrouper jusqu’à 250 personnes autour de sujets spécifiques.

Les administrateurs peuvent modérer les messages pour garantir la sécurité du chat.

Une nouvelle fonctionnalité pour Instagram

Instagram, le populaire réseau social de partage de photos, semble travailler sur l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité qui pourrait transformer la façon dont ses utilisateurs interagissent. Nommée « chat communautaire », cette fonctionnalité a été décelée par le développeur Alessandro Paluzzi, connu pour sa capacité à repérer les nouvelles fonctionnalités dans les applications de Meta.

Un chat communautaire inspiré de Discord

Selon les captures d’écran partagées par Alessandro Paluzzi, le chat communautaire d’Instagram ressemblerait fortement au fonctionnement de Discord, une plateforme de discussion largement utilisée par les communautés de joueurs. Ainsi, les utilisateurs pourraient créer des groupes de discussion autour de sujets spécifiques et contrôler qui peut rejoindre ces groupes. Toutefois, il semble exister une limite de 250 personnes par communauté.

Participation et modération

Contrairement aux canaux de diffusion d’Instagram qui permettent aux créateurs de contenu de diffuser des messages à leurs abonnés, le chat communautaire permettrait à tous les membres de la communauté de participer à la conversation. De plus, la fonctionnalité semble inclure des outils de modération intégrés. Comme le précisent les captures d’écran, « Les administrateurs peuvent supprimer des messages et des membres pour assurer la sécurité du canal. » Par ailleurs, le chat communautaire serait également soumis aux standards de la communauté d’Instagram.

Lancement incertain

Bien que la fonctionnalité ait été repérée, sa date de lancement reste incertaine. Un porte-parole d’Instagram a décrit le chat communautaire comme « un prototype interne qui n’est pas testé en dehors de l’entreprise« . Cependant, Meta a déjà lancé des fonctionnalités similaires dans ses autres applications. En effet, en 2022, WhatsApp a commencé à expérimenter une fonctionnalité « Communautés », et Facebook et Messenger ont intégré les « Chats Communautaires » plus tard la même année. Ces nouveautés visent à aider les utilisateurs à se connecter avec des personnes partageant les mêmes centres d’intérêt.