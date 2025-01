Insomniac Games dit au revoir à son fondateur emblématique Ted Price

Après trois décennies à la tête d’Insomniac Games, Ted Price a décidé de se retirer de l'industrie vidéoludique.

Il laisse derrière lui un héritage de franchises emblématiques comme Ratchet & Clank et Spider-Man.

La direction sera reprise par trois figures clés d’Insomniac Games pour assurer la continuité et le succès du studio.

Ted Price quitte Insomniac Games

Ted Price, qui a fondé Insomniac Games en 1994, explique que cette décision n’a pas été prise à la légère. « J’ai pris cette décision l’année dernière », confie-t-il. Après plus de 30 ans à diriger l’un des studios les plus emblématiques du milieu, il estime qu’il est temps de passer le flambeau. Cette transition s’inscrit dans une démarche planifiée, conçue pour assurer la continuité et le succès du studio américain à l’avenir.

Un héritage de franchises iconiques

Sous la direction de Ted Price, Insomniac Games a donné naissance à des franchises majeures telles que Ratchet & Clank, Resistance et Sunset Overdrive. Ces dernières années, le studio s’est encore plus distingué avec le succès retentissant de Spider-Man. Depuis son acquisition par Sony Interactive Entertainment en 2019, Insomniac Games s’est imposé comme un pilier de l’écosystème PlayStation, travaillant actuellement sur un jeu très attendu basé sur Wolverine.

Une succession bien préparée

Pour remplacer Ted Price, trois figures d’Insomniac Games vont prendre les rênes : Chad Dezern, Ryan Schneider et Jen Huang. Chad Dezern, présent presque depuis la création du studio, a été le leader créatif d’Insomniac Games. Ryan Schneider, responsable de la stratégie des franchises, a rejoint l’équipe pendant l’ère de la PS2. Enfin, Jen Huang, directeur financier depuis huit ans, apporte une solide expertise en gestion. Leur longue expérience garantit une transition en douceur.

Un avenir prometteur pour Insomniac Games

Ted Price a exprimé sa confiance dans cette nouvelle équipe de direction. Il estime qu’ils incarnent les valeurs et la culture du studio, tout en étant capables de relever les défis à venir. « Pour continuer notre succès, nous avons besoin de leaders qui connaissent intimement notre façon de travailler », a-t-il déclaré. Cette passation de pouvoir ouvre un nouveau chapitre pour Insomniac, qui reste résolument tourné vers l’innovation et la créativité.