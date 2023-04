Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai est prévu pour cet automne

Square Enix annonce une sortie mondiale pour Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai d'ici la fin de l'année sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC.

Avec Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai, l’éditeur japonais Square Enix souhaite rassembler la nouvelle et l’ancienne génération. Cet opus permettra aux joueurs de vivre l’aventure du jeune héros Dai avec ses compagnons de fortune dans un action-RPG qui combine des images en haute-définition avec des illustrations tirées de l’anime et du manga.

Il fut un temps où le monde était sous l’emprise de Hadlar, le seigneur du mal, jusqu’à ce qu’un héros et ses compagnons ramènent la paix. Depuis, le temps a passé… Les monstres libérés de l’emprise du seigneur du mal vivent en harmonie sur une petite l’île, Dermline. Dai est le seul humain habitant cet endroit et il souhaite devenir un héros à son tour. Mais tout bascule lorsque Hadlar est ressuscité ! Une promesse, des rencontres, un destin inéluctable… Dai commence une grande aventure afin d’être un héros et ainsi sauver un monde prêt à basculer de nouveau dans la terreur.

Les héros d’Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai tapent la pose en vidéo

Développé par Game Studio et Kai Graphics, Infinity Strash est le troisième titre du projet multimédia Dragon Quest : The Adventure of Dai de Square Enix qui avait été annoncé en 2020. Les deux autres sont déjà sortis, à savoir Dai no Daiboken/Fly, un remake animé du manga original, et A Hero’s Bonds, un jeu mobile dont les serveurs vont fermer dans le courant du mois.